Back to school: i migliori zaini per fasce d'età

Lo zaino è un accessorio fondamentale per andare a scuola a tutte le età. Ma, naturalmente, a seconda della classe di istituto che si frequenta, le esigenze rispetto a questo accessorio possono essere ben diverse. E allora come si fa a scegliere? Niente paura: qui di seguito ci sono alcuni consigli su zaini acquistabili su Amazon, suddivisi in base alla classe che si frequenta, se in scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado - ovvero quelle che ancora nell’immaginario collettivo sono definite elementari, medie e superiori.

Zaini per la scuola primaria

Insieme ai supereroi

Gli accessori per la scuola, quando si è bambini, sono spesso coloratissimi e ritraggono i propri beniamini di cinema e tv. Come questo zaino Marvel, sul cui tessuto sono ritratti gli Avengers, ossia Captain America, Iron Man, Thor, Hulk e Deadpool. Lo zaino presenta diversi scomparti, più una tasca frontale e una laterale.

Acquista il prodotto su Amazon

“Spaventoso” ma divertente

Gioca a far paura lo zaino a forma di squalo Harry Bear. È capiente e di dimensioni adeguate per la scuola primaria, senza mai essere eccessivamente ingombrante. Ha le bretelle imbottite e regolabili, oltre che diverse taschine per riporvi oggetti più piccoli.

Acquista il prodotto su Amazon

Studiare con gli unicorni

Uno zaino tutto rosa con tanti unicorni e arcobaleni ritratti, più una tasca-unicorno che fa capolino sul fronte. Si tratta dello zaino Vaschy per scuola primaria, che possiede diversi scomparti e anche una fascia toracica per essere indossato più comodamente. Il tessuto esterno è impermeabile, quindi i libri e i quaderni sono al sicuro quando piove.

Acquista il prodotto su Amazon

Sognando lo spazio

Molti bambini e bambine, da sempre, sognano lo spazio, immaginano di diventare astronauti e astronaute da grande. Per sfoggiare il proprio sogno l’ideale è lo zaino Auobag che richiama l’idea dei viaggi siderali e presenta un simpatico ciondolo a forma di astronauta appunto. Lo zaino è fatto in twill di seta elasticizzato. È in color rosa pesca.

Acquista il prodotto su Amazon

Zaini per la scuola media

Coloratissimo per affacciarsi al mondo dei “grandi”

La scuola media è un passaggio obbligato tra il mondo dei bambini e quello degli adolescenti: è quel punto della propria vita e del proprio percorso di studi in cui si smette di essere alunni e si diventa studenti. E allora non c’è niente di meglio che uno zaino quasi da “grandi” senza dimenticare l’allegria dell’infanzia. Come lo zaino Seven Freethink che si adatta alla scuola ma anche al tempo libero, dato che possiede uno scomparto interno per il laptop e le cuffie per il gaming.

Acquista il prodotto su Amazon

Per il tempo libero

Dalla scuola agli hobby. Anche lo zaino Comix Tween può accompagnare i ragazzi in tutti i momenti della loro giornata perché possiede una tasca posteriore in cui poter inserire il proprio laptop o tablet, e vari vani in cui mettere libri o il cambio per l’abbigliamento sportivo nel caso di pratichi un’attività fisica.

Acquista il prodotto su Amazon

Il completo

È fatto in poliestere ed è impermeabile lo zaino rosa Julian Ross, che viene venduto abbinato con un piccolo astuccio in cui riporre penne e matite. È molto capiente e possiede una tasca frontale in cui poter organizzare oggetti più piccoli di cui si ha bisogno a scuola.

Acquista il prodotto su Amazon

Zaini per la scuola superiore

Il grande classico

Per la verità si tratta solo di uno dei grandi classici per la scuola superiore che vengono qui proposti, prodotti da marchi collaudati oltre che molto amati e conosciuti. Lo zaino nero Eastpak Out of Office ha un aspetto e un’organizzazione interna ed esterna abbastanza comune, ma tuttavia possiede il fascino dell’accessorio passe-partout, che si indossa con tutti gli stili e con tutti gli outfit. Anche perché a scuola si va ogni giorno.

Acquista il prodotto su Amazon

Lo zaino unisex

Per lui e per lei lo zaino blu The North Face è adatto a moltissime occasioni ma naturalmente in primis alla scuola. È davvero molto capiente e resistente, tanto da rappresentare la soluzione ideale in caso si pratichi escursionismo o trekking durante il proprio tempo libero, tanto più che possiede un alloggiamento per la sacca idrica.

Acquista il prodotto su Amazon

Per la scuola e fuori da scuola

Anche lo zaino Ufficio Act di Invicta in color nero è perfetto sia per la scuola sia per tutte le attività del proprio tempo libero, in particolare tutte quelle che si possono effettuare all’aria aperta, dagli sport di squadra al campeggio. È fatto interamente di poliestere riciclato, per cui tutti coloro che prestano attenzione all’ambiente potrebbero trovare questo zaino anche un piccolo aiuto per il pianeta.

Acquista il prodotto su Amazon

L’accessorio must have per gli skater

Perfetto per gli appassionati di skate lo zaino Vans Alumni si adatta non solo a molte situazioni e molti contesti (scuola, sport, gaming, lavoro) ma anche a diverse età, poiché ha un aspetto abbastanza neutro. È dotato di uno scomparto per il laptop ed è in generale molto spazioso.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*