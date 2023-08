Ritornare in forma dopo le vacanze: abbigliamento sportivo per lei

Le vacanze estive rappresentano molte cose: sicuramente sole, mare e relax, ma anche lunghi aperitivi, abbuffate di pesce fresco, sagre ed eventi enogastronomici. Questo significa che con l'avvicinarsi dell’autunno si può sentire il bisogno di tornare in forma con un po’ di esercizio fisico. Ma per allenarsi occorre un abbigliamento adeguato: qui di seguito alcuni consigli sull’abbigliamento sportivo per lei più bello e comodo da acquistare su Amazon.

I leggings comodi comodi

Sono un grande classico i leggings da donna Adidas Essential High-Waisted Logo: come suggerisce il nome, sono a vita alta e presentano il noto logo del marchio. Questi leggings in colore nero sono aderenti ed impermeabili, traspiranti e fatti in misto cotone ed elastan.

Le canotte di scorta

Non si ha mai abbastanza abbigliamento di ricambio quando si pratica uno sport o una qualunque attività fisica. Quindi torna utile questa confezione da tre canotte sportive Icyzone, che possono adattarsi sia a coloro che si dilettano di running in campagna o in città, ma anche a chi va in palestra, pratica yoga e così via. Sono molto comode e il pacco comprende i colori grigio, lilla e rosa. Sono fatte in poliestere ed elastan e sono leggermente aderenti.

La maglietta particolare per lo sport

Quando si pratica uno sport nessuno vieta di indossare un capo anche esteticamente bello: certo si suda ma a volte si ha il desiderio di qualcosa dal taglio molto particolare. Come questa maglietta Sykooria azzurra con scollo tondo sul davanti e soprattutto con una scollatura incrociata davvero speciale sul retro. È in poliestere ed elastan.

Il reggiseno sportivo per tutte le taglie

Si adatta a diverse fisicità il reggiseno sportivo in cotone biologico Danish Endurance. Il design è progettato per risultare comodo a lungo durante una giornata, anche grazie a una fascia elastica e alla composizione in cui è presente un po’ di elastan, in modo che il cotone risulti più facilmente aderente al corpo.

La gonna per il padel

Il padel è lo sport del momento. Ma cosa si può indossare per praticarlo? Un’opzione interessante per l’abbigliamento femminile può essere questa gonna pantalone nera di Joma che è fatta in poliestere ed elastan e che assicura la libertà di movimento che si desidera senza perdere la propria femminilità.

La maglia aderente per chi non tralascia nulla

Copre bene i polsi, anche grazie a un buco attraverso cui infilare i pollici e tenere le maniche in posizione, la maglia sportiva da donna grigia Ieccp, che va bene sia per il running che per l’allenamento relativo agli sport di squadra, fino allo yoga e al pilates. Questa maglietta, che si apre e si chiude davanti con una zip, ha un collo a pistagna, ed è fatta in nylon ed elastan.

La scorta di calzini

Come per le maglie, anche i calzini non sono mai abbastanza quando si pratica un’attività fisica. E allora si può fare scorta con questo pacco da tre calzini bianchi New Balance, fatti in cotone, poliestere ed elastan, oltre che con tallone e punta rinforzati.

Le scarpe fucsia

Molte donne amano praticare la propria attività fisica preferita indossando un paio di scarpe divertenti e dal colore acceso. Per esempio come questo modello fucsia di Asics Gel-Contend 8 fatto in stoffa sintetica ma ben traspirante e con la suola in gomma: sembrerà di avere delle ali ai piedi e con tanto stile.

Le scarpe confortevoli

Vanno bene per l’attività fisica ma anche per tutti gli ambiti della vita quotidiana le scarpe da ginnastica da donna Mizuno Wave Prodigy 3 in color carta da zucchero con dettagli bianchi e rosa. Anche queste si avvalgono del tessuto sintetico e della suola in gomma.

Le scarpe da padel

Concludono questa carrellata le scarpe da padel per lei Munich Oxygen in color rosa, bianco e nero. Sono fatte in tessuto sintetico con la suola in gomma e sono progettate per essere particolarmente confortevoli quando si pratica questo sport ormai di gran moda.

