Come si porta la tracolla da uomo (e quali modelli scegliere)

La tracolla è un accessorio fondamentale per completare e personalizzare il total look da uomo. Spesso sottovalutata, la borsa crossbody è ritornata in gran spolvero negli ultimi anni. Al punto da diventare la protagonista indiscussa sulle passerelle dell’alta moda maschile per la stagione autunno/inverno 2023: da Fendi a Prada passando per Dolce & Gabbana e Gucci. Non solo marsupi “vecchio stile” - il must have degli anni ‘80-‘90, per intenderci - ma anche borselli di medie dimensioni, alla stregua delle maxi bag da donna, che sono belli da vedere e pratici da indossare. Ne esistono decine di declinazioni: clutch e pochette, da portare a mano o sotto il braccio, a sacca rigida o in morbida pelle.ù

Qui di seguito vi proponiamo una selezione di cinque modelli, adatti a tutti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, acquistabili sul sito di Amazon.it. Si addicono ad ogni tipo di stile e outfit, dal classico al casual. Inoltre, si possono utilizzare sia per l’ufficio che per il tempo libero o le occasioni speciali.

La tracolla passepartout

Se siete alla ricerca di una tracolla sobria ed essenziale, il modello Essential Dino di Armani Exchange farà sicuramente al vostro caso. Realizzata in tessuto sintetico, la crossbody del noto brand milanese prevede una chiusura a zip ed è dotata di un’ampia tasca esterna in cui riporre, ad esempio, oggetti di piccole dimensioni (chiavi di casa o dell’auto, telecomando del box eccetera). L’interno è interamente foderato e ben curato sia nelle cuciture che negli altri dettagli. Perfetta per l’utilizzo quotidiano e nel tempo libero.

Acquista il prodotto su Amazon

Minimal ma funzionale

La tracolla del marchio K-way piacerà sicuramente a tutti coloro che non amano troppi fronzoli, specie in fatto di borse. Nonostante sia di piccole dimensioni, infatti, questo modello è davvero molto capiente contando tre scomparti interni e una tasca esterna con chiusura a cerniera. Ideale da abbinare con un outfit sportivo o casual, sia d’estate che nelle altre stagioni.

Acquista il prodotto su Amazon

Una crossbody bag compatta e flessibile

Se siete alla ricerca di una borsa compatta e pratica, magari da destinare all’uso giornaliero, il modello flex di Eastpak soddisferà a pieno le vostre esigenze. Tra le caratteristiche principali di questa tracolla, oltre alla robustezza e alla resistenza dei materiali, è la versatilità. Grazie al cinturino, comodo e regolabile, si adatta ad ogni tipo di stile. Può essere portata sia come una classica crossbody che in spalla. Inoltre, pur essendo compatta, può contenere una molteplicità di oggetti ed effetti personali.

Acquista il prodotto su Amazon

Il modello sporty chic

Sportiva ma elegante. Due aggettivi che descrivono perfettamente il design della tracolla proposta da Lacoste. Realizzata interamente in pelle sintetica, con “effetto pallina da golf”, questo modello è perfetto per gli irriducibili dello stile sporty chic. Si tratta infatti di un classico del noto brand francese ma sempre di grande tendenza (dettaglio per nulla scontato). Oltre ad essere multitasche, e dunque adatto a contenere oggetti di piccole e medie dimensioni, aderisce perfettamente al corpo senza risultare ingombrante. Perfetta per il tempo e girare in città.

Acquista il prodotto su Amazon

La borsa per tutte le occasioni

Se siete alla ricerca di una tracolla per tutte le occasioni, dall’ufficio al tempo libero, quella del brand Tommy Hilfiger soddisferà le vostre aspettative. Realizzata in morbida ecopelle, il design minimalista di questa borsa si adatta perfettamente a ogni tipo di outfit. Inoltre è dotata di uno scomparto principale e una tasca esterna, perfetti per riporre portafogli, cellulare o altri effetti personali. Insomma, un ottimo prodotto da acquistare per sé o da regalare a una persona cara.

Acquista il prodotto su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Leggi anche: