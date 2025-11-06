Tra bellezza e tecnologia, il calendario Pirelli quest'anno è firmato Sølve Sundsbø

Conto alla rovescia per veder nascere il prossimo Calendario Pirelli. Appuntamento venerdì 14 a Praga, dov’è attesa una vera e propria parata di stelle, oltre agli oltre 500 invitati per il lancio previsto nell’iconica Municipal House. Insomma: arte, moda e tanto glamour, per un Cal affidato quest’anno al fotografo norvegese Sølve Sundsbø, capace di fondere bellezza e tecnologia in una narrazione sorprendente. L’anteprima nel backstage, d’altronde, promette per l’edizione 2026 un viaggio visivo tra corpi e natura che esplora l’identità femminile in chiave futurista.

A fare gli onori di casa sarà come di consueto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, accompagnato da un parterre che unisce cinema, moda e sport. Tra i protagonisti attesi spiccano Pierfrancesco Favino e Tilda Swinton, attrice premio Oscar che incarna perfettamente il tono visionario dell’edizione di quest’anno.

E sul red carpet sfileranno altre protagoniste che raccontano diverse sfumature di femminilità e personalità: Luisa Ranieri, con la sua bellezza mediterranea; Gwendoline Christie, già celebre per il suo ruolo in Game of Thrones﻿; le intramontabili top model Irina Shayk ed Eva Herzigova; la stilista Susie Cave, fondatrice del marchio The Vampire’s Wife﻿; la campionessa di tennis Venus Williams.

Inoltre, per l’inevitabile finestra sul gossip, si segnala la presenza di Giovanni Tronchetti Provera accompagnato da Chiara Ferragni, segno che il Pirelli Calendar 2026 resta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da segnarsi sul calendario, appunto.