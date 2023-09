Gioielli e accessori moda, Homi Fashion&Jewels detta le tendenze dello stile

Bijoux, gioielli, accessori moda, abbigliamento in vetrina a HOMI Fashion&Jewels Exhibition, che torna con la sua carica fashion da venerdì 15 a lunedì 18 settembre in Fieramilano (Rho) con un’attesissima edizione tra conferme e novità. Appuntamento business che ha come protagonisti le proposte italiane e stranierie valorizzate da un format originale, sempre in evoluzione che spazia anche mette in mostra anche oggetti di alto artigianato, pezzi unici e originali da indossare e da esibire. Oltre 560 i brand presenti - il 46% provenienti dall’estero – che presenteranno le collezioni della stagione Autunno/Inverno 2023, insieme ad alcune anticipazioni della prossima Primavera/Estate 2024.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition è anche un hub privilegiato per scoprire, in collaborazione con Poli Design, le nuove tendenze con oggetti esposti in due aree proiettate nel futuro: Design Direction, un percorso multimediale capace di raccontare linee guida per il gioiello moda e l’accessorio del prossimo Autunno/Inverno 2025-26; Visionaires, lo spazio che accoglie le proposte dei 120 designer che meglio hanno interpretato le tendenze più attuali, con idee innovative per materiali, forme, stili e colori.

Da segnalare anche il calendario di incontri che propone agli operatori e agli addetti ai lavori uno spaccato dei trend del mercato, insieme a idee e suggerimenti per la crescita del loro business. Oltre alle sfilate, da segnalare l’appuntamento con la Masterclass organizzata con Elle Italia e il talk organizzato con Cna Federmoda “Futuri della moda e moda del futuro: il ruolo delle Pmi italiane in vista della strategia tessile dell’Ue” che propone un importante approfondimento sul tema della sostenibilità.

Sostenibilità e temi Esg (Environmental, Social e Governance) sono focus imprescindibili per l’intero sistema moda italiano. Fiera Milano da anni crede fermamente che il settore fieristico possa avere un ruolo rilevante nell'azione contro il cambiamento climatico e per questo, anche con HOMI Fashion&Jewels, si pone l’obiettivo di misurare e ridurre l’impatto ambientale degli eventi con l’obiettivo diventare una piattaforma in grado di diffondere messaggi positivi di consapevolezza, stimolando la comunità nazionale e internazionale ad abbracciare gradualmente comportamenti etici. Già dal 2022 infatti è partito un processo di misurazione dell'impronta di carbonio generata dalle manifestazioni, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 e puntare alla completa decarbonizzazione delle fiere entro il 2050.

Strategia in cui si inserisce anche HOMI Fashion&Jewels Exhibition che alla scorsa edizione di settembre ha neutralizzato le sue emissioni di CO2 diventando a tutti gli effetti un appuntamento carbon neutral. Risultato raggiunto sostenendo il "Photovoltaic Power Project” dedicato alla realizzazione di pannelli fotovoltaici a Maharashtra, in Indi, che ha consentito la compensazione di tutte le emissioni di CO2 generate dall’evento e che favorisce allo stesso tempo l'accesso all'energia green per le popolazioni.

Scelta virtuosa che non solo ha sancito a tutti gli effetti l’avvio di un percorso di valutazione green oriented degli eventi fieristici realizzati negli spazi espositivi di Fiera Milano, in collaborazione con Rete Clima, ma che è valsa anche il riconoscimento a livello globale di Ufi ottenendo il secondo posto del premio internazionale UFI Operations&Services Award 2023. La certificazione ha permesso di accreditare la manifestazione milanese nel panorama fieristico internazionale, nell’ottica di potenziale sviluppo del modello di valutazione dell’impronta carbonica anche per le segreterie organizzative terze, confemando l’impegno di Fiera Milano nell’influenzare positivamente anche i suoi stakeholder nell’adozione di buone pratiche di sostenibilità.

Tutte le informazioni su www.homifashionjewels.com