10 migliori regali di Natale per lui (anche se ha già tutto)

Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale, soprattutto se è possibile approfittare delle offerte del Black Friday di Amazon che rappresentano un’occasione imperdibile per fare shopping risparmiando.

Se il destinatario è un uomo che non si fa mai mancare nulla, la ricerca del regalo perfetto può non essere così facile: un aiuto prezioso arriva proprio dalle promozioni del Black Friday su una vasta scelta di oggetti e accessori dedicati a lui, valide idee regalo destinate a riscuotere molto successo. Ecco una selezione di proposte per far contenti mariti, padri, fratelli, amici e colleghi.

Kit barman professionale

Il kit barman professionale è un set composto da tutto ciò che serve per preparare cocktail in completa autonomia. È composto da 12 pezzi e include: shaker per cocktail da 25 once, colino, pestello, cucchiaio, jigger da 0,5/1 oz, pinze per ghiaccio, cavatappi, 2 versatori per liquori, 2 tappi per vino, bellissimo display in bambù e ricetta per cocktail. Un kit elegante corredato da un supporto in bambù realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per uso alimentare, a prova di perdite, antiruggine, facile da pulire e compatibile con tutti i modelli di lavastoviglie. Scopri l’offerta su Amazon.

Portafoglio Samsonite Attack 2 SLG

Portafoglio Samsonite Attack 2 SLG di colore nero, realizzato in pelle dotato di doppia cucitura e logo Samsonite in rilievo. Sono presenti 6 comparti, 2 porte per banconote, 7 comparti per carta di credito. Misura 13 x 1 x 9,6 cm. Scopri l’offerta su Amazon.

Matein zaino per PC portatile

Zaino per PC portatile Matein con porta caricatore USB incorporato esternamente e cavo ricarica all'interno. È perfetto per contenere un notebook da 15.6 pollici. Sicuro e funzionale, vanta una tasca antifurto nascosta sul retro per proteggere gli oggetti personali. La parte posteriore è dotata di una cinghia in modo da poter fissare lo zaino sulla valigia. Gli spallacci sono traspiranti e regolabili, realizzati in tessuto leggero. Scopri l’offerta su Amazon.

Huawei watch GT Runner

Huawei watch GT Runner fornisce un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, anche durante gli allenamenti più intensi. È uno smartwatch basato su un programma di allenamento scientifico (Huawei TruSport), dotato di GNSS dual-band a cinque sistemi e sistema GPS che supporta i 5 principali sistemi di navigazione via satellite, chiamate simultanee dual-band in tempo reale, velocità di ricerca satellite e localizzazione accurata. Leggero e confortevole, ha una cassa in resistente fibra polimerica rivestita con finitura in ceramica. La batteria dura fino a 2 settimane. Scopri l’offerta su Amazon.

Geox stivaletto Andalo da uomo

Stivaletto Geox Andalo da uomo in pelle con fodera in tela e suola in gomma. È presente la chiusura backstrap, mentre il tacco è alto 3,5 cm. Scopri l’offerta su Amazon.

Diesel Only The Brave profumo da uomo

Il profumo da uomo Diesel Only the Brave (200 ml) è un mix di fragranze a base di agrumi, cuoio e legno. Un profumo maschile magnetico, dalle note intense e seducenti, ideale da indossare ogni giorno. Scopri l’offerta su Amazon.

Multiutensile BIIB 12 in 1

Realizzato in acciaio inossidabile, resistente e durevole, il Multiutensile BIIB con 12 funzioni include gli attrezzi e gli strumenti più utili nella vita quotidiana: martello, tagliaunghie, pinza, pinza normale, tronchesino, coltello affilato, sega, coltello seghettato, lima, cacciavite a lama piatta, cacciavite a croce. Le sue dimensioni sono pari a soli 13,5 cm. È anche presente una custodia in nylon portatile facile da trasportare. Un prezioso alleato per il campeggio all'aperto, la decorazione della casa, i giochi da cortile e il fai da te. Scopri l’offerta su Amazon.

Regolabarba e tagliacapelli Braun

Il regolabarba e tagliacapelli Braun è uno strumento versatile e preciso, grazie alle numerose funzionalità. Il selettore di precisione, infatti, vanta 20 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0,5 mm (da 0,5 a 10 mm), per creare lo stile preferito e definire barba, baffi e pizzetto in modo impeccabile. Garantisce una notevole durata nel tempo, grazie alla potente batteria NiHM da 80 minuti. Scopri l’offerta su Amazon.

Brew & Share Kit per fare la birra in casa

Gli amanti della birra artigianale possono prepararla facilmente in casa grazie al comodo Brew & Share Kit. Il set permette di ottenere dell’ottima birra in sole 2 settimane. Il kit contiene: barile con tappo, guarnizione di gomma e rubinetto, airlock, termometro digitale, mix di malto, buste di luppolo, busta di lievito, busta di solfato di calcio, busta di destrosio, valvola di pressione, manuale di istruzioni. Scopri l’offerta su Amazon.

Set di bicchieri da whisky Kanars

Il set di bicchieri da whisky Kanars comprende 4 bicchieri e il decanter di cristallo, perfetti per whiskey, cognac e altre bevande. Caratterizzati da un design esclusivo, i bicchieri permettono di catturare i sapori e l'aroma fin dal primo sorso. Scopri l’offerta su Amazon.

Leggi anche - Black Friday sugli accessori auto: ecco le offerte da non perdere