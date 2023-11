Black Friday per l'ufficio: borse e zaini porta pc per andare al lavoro con stile

Fare il pieno di offerte durante le giornate del Black Friday Amazon 2023 è semplice, anche se si è alla ricerca di borse e zaini per pc per andare al lavoro con stile. Non mancano spunti interessanti, utili magari anche per uscire un po' dalla propria "comfort zone" o più semplicemente per rinnovare il proprio look.

Nella maggior parte dei casi a guidare le scelte saranno, oltre al design e allo stile, alcune necessità particolari come l'organizzazione interna e la possibilità di portare con sé tutti gli accessori indispensabili. Molto importante anche la resistenza agli urti e dei tessuti, per borse e zaini che durino nel tempo.

Borse e zaini per pc, le offerte del Black Friday 2023

Tra le offerte del Black Friday 2023 sono presenti diverse opzioni per accontentare sia lui che lei. Soluzioni che riescono a combinare l'eleganza alla praticità, rendendo lo stile una prerogativa di borse e zaini votati alla versatilità. Ecco alcuni tra i prodotti migliori disponibili su Amazon a prezzi scontati.

Besttravel zaino porta PC

Lo zaino porta PC Besttravel può contenere un portatile fino a 15,6" ed è dotato di doppia cerniera e anello antifurto. È impermeabile in caso di schizzi e pioggia leggera, potendo contare inoltre su diversi scomparti e tasche. Nello schienale imbottito trova posto anche una tasca speciale per tenere al sicuro portafogli e smartphone, oltre a un cavo USB che permette di collegare il dispositivo a un powerbank posta all'interno dello zaino.

Le linee semplice ma di design ne fanno uno zaino per PC da tenere sicuramente d'occhio. Da apprezzare anche la tasca nascosta nello schienale, che mette al riparo dai ladri in caso di viaggio in metropolitana o su mezzi pubblici affollati. La possibilità di organizzazione è massima per quanto riguarda queste borse, così da accontentare anche i professionisti più esigenti.

Compralo in offerta su Amazon

VODLBOV zaino per laptop

Porta per la ricarica USB, spazio per un portatile fino a 17" e linee eleganti caratterizzano lo zaino per laptop VODLBOV. Il tessuto è resistente all'abrasione, antigraffio e traspirante, mentre il peso è di appena 0,85 kg. Presente una tasca antifurto sullo schienale, per mettere al sicuro smartphone e carte di credito.

La sezione interna molto ampia, ospita una tasca dedicata esclusivamente al portatile, mentre il resto dello spazio può essere sfruttato a piacimento. Molto pratiche le tasche laterali, dover poter riporre libri, ombrello o magari una borraccia in alluminio per avere sempre con sé un po' d'acqua o la propria bevanda preferita. Possibile inoltre ricaricare il proprio smartphone anche mentre si procede verso l'ufficio grazie al cavo USB e allo spazio per la power bank.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

VASCHY zaino porta PC

Lo zaino porta PC da donna VASCHY abbina l'elegante stile vintage dell'esterno a un'organizzazione interna frutto delle diverse sezioni e tasche a disposizione. Può ospitare un portatile fino a 15,6" ed è impermeabile. Presenti esternamente due tasche laterali per ospitare una bottiglia d'acqua (o borraccia di alluminio) e un ombrello, oltre a un'ampia tasca frontale.

L'eleganza la fa da padrona quando si parla dello zaino per PC VASCHY, che pure non rinuncia alla massima sicurezza per quanto riguarda gli oggetti più preziosi come portafogli e smartphone. Di primo livello anche l'organizzazione interna, essenziale per accogliere tutti gli accessori necessari per il lavoro e la vita quotidiana.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

LOVEVOOK zaino porta PC Donna

Per il suo zaino porta PC LOVEVOOK ha puntato su un materiale specifico come il poliestere PET 900D, molto robusto e vegano per un prodotto durevole nel tempo e adatto a tutti. Il materiale è inoltre riciclato al 100%. Al suo interno sono presenti diversi scomparti, due dei quali imbottiti e dedicati (uno ciascuno) al trasporto di un portatile fino a 15,6" e di un iPad. Presente una porta USB esterna per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Il design è molto elegante e ben si adatta a un look ricercato. Questo però non va a intaccare il lato "prestazioni", con la possibilità di gestire in maniera efficiente gli spazi e di tenere sempre sotto controllo il contenuto dello zaino.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

Bombata Classic borsa porta PC

Bombata Classic è una borsa porta PC capace di ospitare un portatile fino a 13 pollici, con rivestimento EVA (Etil Vinil Acetato) con stampo pelle e maniglie in silicone per un prodotto 100% Vegan. Il peso è di appena 700 grammi, mentre il design è unisex. Presenti all'interno delle cinghie per fissare il portatile, oltre a diverse tasche e scomparti per accessori, libri e documenti vari.

Pratiche e comode, queste borse si adattano molto bene a stili di vita frenetici e sempre di corsa. Le dimensioni e la maneggevolezza consentono di organizzare il proprio materiale in maniera compatta, senza rinunciare a un'estetica ricercata e adatta ad ambienti formali.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

Nubily borsa da donna a tracolla per computer

La borsa da donna per computer Nubily unisce un design ricercato a un'organizzazione interna dettagliata. Presenti due spazi per penne, due tasche per occhiali o smartphone, una tasca piccola per il portafogli oltre a ulteriori 5 scomparti destinati al portatile, a un iPad, a libri e documenti anche di formato A4.

Questa borsa per computer guarda con decisione al mondo femminile. Lo fa garantendo eleganza e praticità, senza rinunciare a quelle che sono le esigenze di lavoro o della vita di tutti i giorni.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

NEWHEY borsa porta PC

Per gli uomini che amano le borse porta PC dal sapore un po' classico la borsa NEWHEY è senz'altro da tenere d'occhio in occasione delle offerte del Black Friday Amazon 2023. Può ospitare un portatile fino a 15,6" all'interno di una delle 10 tasche presenti, che permettono un'organizzazione rapida ed efficace. È realizzata in pelle PU impermeabile di prima qualità con motivi in pelle bovina.

La cinghia regolabile la rende facile da trasportare, mentre le fibbie magnetiche permettono di accedere più rapidamente agli oggetti trasportati. Interessante anche come borsa impermeabile, caratteristica che aiuta a proteggere dagli agenti esterni il portatile e gli altri dispositivi elettronici.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Amazon Basics - Borsa compatta per computer portatile

La borsa compatta per computer portatile Amazon Basics è tra le opzioni più interessanti per unire stile e praticità. Permette di trasportare laptop fino a 39,62 cm ed è presente lo spazio necessario per trasportare tutti gli accessori e i dispositivi più utilizzati come mouse e smartphone.

La tracolla imbottita permette di trasportarlo con il massimo della comodità, mentre il design compatto evita lo spreco inutile di spazio. Ideale per chi si sposta in città utilizzando i mezzi pubblici o magari è costretto a muoversi spesso con l'auto.

Compralo in offerta su Amazon

Altri articoli in offerta per i Black Friday 2023

Guarda anche la pagina con le nostre scelte per il Black Friday 2023

*Articolo sponsorizzato Amazon*