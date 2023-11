Black Friday e weekend: il momento giusto per viaggiare e acquistare accessori da viaggio e trolley

Che sia per lavoro o per piacere, viaggiare apre sempre le porte a nuove esperienze. Allo stesso tempo porta con sé la necessità di dotarsi di accessori, valigie e zaini che permettano di muoversi con la massima praticità e comodità. Diversi sono gli spunti in questo caso che arrivano dalle offerte del Black Friday Amazon 2023.

Massima capienza, maneggevolezza e praticità negli spostamenti sono alcuni dei requisiti essenziali per viaggiare con zaini e valigie, uniti alla necessità di prodotti resistenti e durevoli nel tempo. Diversi sono gli aspetti da non sottovalutare anche nel caso degli accessori per il viaggio, con un occhio particolare alle esigenze di smartphone e tablet.

Le offerte del Black Friday Amazon 2023

Anche quest'anno non mancano tra le offerte del Black Friday Amazon 2023 i riferimenti a chi ama viaggiare o si trova a farlo per necessità. Di seguito alcune proposte presenti che possono rivelarsi molto utili nelle diverse occasioni.

Valigie e zaini viaggio

Valigie, zaini, ma anche borsoni da viaggio possono rappresentare degli alleati preziosi. Che sia una valigia da stiva o sia utilizzabile come bagaglio a mano, in entrambi i casi occorre prestare molta attenzione a quelle che saranno le esigenze specifiche di ciascun viaggiatore. Ecco alcuni esempi per chi vuole viaggiare portando con sé tutto il necessario.

Celims valigia bagaglio a mano con o senza astuccio

La valigia Celims ha le dimensioni di un bagaglio a mano mentre il materiale rigido di cui è composta offre un'ottima protezione dagli urti. È dotata di quattro rotelle indipendenti per la massima praticità negli spostamenti in modalità trolley. Viene fornita accompagnata da un astuccio da 38 cm.

Molto interessante sia la gestione dello spazio interno che la capacità di proteggere il contenuto dagli urti che possono occorrere durante un normale viaggio. La capienza garantita non va a intaccare il suo status di bagaglio a mano, essendo in regola anche con quanto previsto dalle compagnie aeree low cost.

Compralo in offerta su Amazon

Aerolite zaino bagaglio a mano

Lo zaino Aerolite è il compagno di viaggio ideale per chi vuole avere sempre tutto organizzato senza rinunciare alla comodità di un borsone. Dimensioni da bagaglio a mano, è dotato di uno scomparto principale munito di cinghie per trasportare vestiti e scarpe, oltre a tasche più piccole per i dispositivi tecnologici e altro ancora. Tutte le tasche possono essere chiuse con una cerniera.

Alla praticità del trasporto a spalla si aggiunge un'altra opzione molto interessante per chi ama viaggiare. Presente una tasca per powerbank, dalla quale ricaricare il proprio smartphone o tablet attraverso un cavo usb interno. Ideale per chi ha bisogno di ricaricare senza ritardi sulla tabella di marcia.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

LEVEL8 Set di 3 Valigie

Il set di 3 valigie LEVEL8 offre un ampio ventaglio di possibilità a chi deve viaggiare: vanno dalla valigia piccola o bagaglio a mano fino alla grande valigia formato famiglia, passando attraverso una "taglia media" adatta a viaggi di qualche giorno. Munita di manico telescopico con pulsante e meccanismo regolabile a tre altezze, è realizzata in materiale (ABS+PC) leggero e resistente.

Il sistema di manico e ruote indipendenti con rotazione a 360 gradi permette un controllo facile e preciso durante il movimento. La resistenza agli urti permetterà di affidare senza preoccupazioni il proprio bagaglio al trasporto nella stiva dell'aereo. Maggiore sicurezza per i propri oggetti è garantita dalla chiusura fissa TSA con combinazione a 3 cifre.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

LOVEVOOK Borsone da Viaggio Donna

Il borsone da viaggio da donna LOVEVOOK è un prodotto multifunzionale che consente di trasportare agevolmente vestiti, scarpe e prodotti per l'igiene personale e la cosmesi. Viene inoltre fornita una borsa cosmetica inclusa nell'offerta, oltre a un passante che permette di portarla comodamente sul manico di un trolley.

Il borsone LOVEVOOK è adatta a diverse occasioni, dal viaggio in aereo come bagaglio a mano fino all'allenamento in palestra. Al suo interno sono presenti diversi scomparti, per organizzare il contenuto e trovare subito quello che serve.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

Accessori essenziali per il viaggio

Partire per un viaggio non è soltanto scegliere il borsone o la valigia migliore. Alcuni accessori possono rivelarsi indispensabili per affrontare le giornate fuori casa senza preoccupazioni. Dagli adattatori per le prese con forme e voltaggi differenti alle powerbank, ecco alcuni esempi dei prodotti in offerta per il Black Friday Amazon 2023.

TESSAN Adattatore da Viaggio Universale

L'adattatore da viaggio universale TESSAN è un dispositivo 5 in 1, con una presa CA e 4 porte USB A da 12W. È munito di prese adatte per l'utilizzo anche in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Non è un convertitore ma funziona con un intervallo di tensione in ingresso compreso tra 100 e 250 V.

Il design compatto lo rende molto pratico da utilizzare e capace di occupare uno spazio limitato all'interno della valigia o del borsone. In più le porte USB A estendono a cinque il numero di dispositivi che è possibile alimentare o ricaricare nello stesso momento.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

4UMOR Pesa Valigie Elettronico Digitale Portatile

Il pesa valigie elettronico digitale portatile 4UMOR ha una capacità massima di 50 kg e un display retroilluminato. Dispone di spegnimento automatico in 60 secondi, funzione tara ed emette un avviso in caso di sovraccarico o di batteria esausta. È possibile scegliere tra quattro unità di peso (chilogrammi, libbre, once e grammi).

Utilizzabile sia in casa che in viaggio, il pesa valigie 4UMOR permette di non farsi prendere di sorpresa al momento di consegnare i propri bagagli in aeroporto. Occupa poco spazio e il peso è di appena 80 grammi.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

Opret Bottiglie da Viaggio 100ml in Silicone

Le bottiglie di viaggio Opret in silicone hanno una capienza di 100 ml e sono vendute in un kit di quattro unità. Possono contenere sapone liquido, shampoo, lozioni e altri liquidi. Sono realizzate senza BPA e con un design a provare di perdite.

Pratiche e compatte, grazie al loro particolare design queste bottiglie da viaggio riducono al massimo gli sprechi. In più rispettano le direttive delle compagnie aeree riguardanti i liquidi a bordo.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Anker 321 power bank

Anker 321 è una power bank potente e facilmente utilizzabile su diversi dispositivi. Si tratta di una batteria esterna da 5200 mAh leggera dotata di una doppia porta di alimentazione (USB A e USB C) e PowerCore da 5K.

Un solo "pieno" le consente di ricaricare al 100% un iPhone 12 o 13. Allo stesso modo può essere utilizzata come batteria esterna anche su dispositivi come Samsung Galaxy, LG o Google Pixel. In più è fornita in due versioni: bianca o nera.

Compralo in offerta su Amazon

