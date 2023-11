Black Friday, le scarpe in offerta su Amazon per questo inverno: i modelli tra cui scegliere

Con la stagione fredda entrata nel vivo è il momento giusto per rinnovare il guardaroba, pensando anche alle scarpe e agli accessori. Per chi ama lo shopping online, la settimana delle offerte Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per fare acquisti di qualità, puntando sulla convenienza.

Fino al 27 novembre, infatti, su Amazon è possibile trovare le scarpe dei migliori brand in promozione, modelli perfetti per lei e per lui.

Prima di passare in rassegna una selezione di modelli scontati in occasione del Black Friday, da acquistare in base ai gusti personali e ideali per completare un outfit curato e originale, ecco alcuni consigli utili per scegliere le scarpe senza sbagliare anche quando non è possibile provarle.

Come scegliere le scarpe: consigli utili

Quali sono i fattori da considerare quando si acquista un nuovo paio di scarpe? Per non rischiare di non riuscire a indossarle e di lasciarle nella scarpiera, è sempre utile prestare attenzione ad alcuni dettagli:

verificare i materiali usati per realizzare le calzature, sia per quanto riguarda la suola sia gli altri componenti, come tomaia e tacco;

, soprattutto se si acquistano modelli di scarpe molto diversi da quelli che si usano abitualmente; se si desidera acquistare un paio di scarpe online, dare un’occhiata alle recensioni lasciate dagli altri utenti soprattutto se si è indecisi sul numero.

Scarpe da donna

Mocassini donna Clarks Orinoco2loafer

Caldi ed essenziali, i mocassini da donna Clarks Orinoco2loafer sono un passe-partout per la stagione autunnale e invernale.

Sono realizzati in pelle e hanno una suola leggera molto flessibile, in grado di assicurare il massimo comfort durante la camminata. È presente un inserto in schiuma ad alto rimbalzo “cushion soft”, nascosto all'interno della scarpa per assorbire l'impatto di ogni passo.

Sneakers donna Puma Carina L

Le sneakers Puma Carina L sono calzature moderne caratterizzate da un design retrò sempre di tendenza. È un modello ispirato agli anni ’80, lineare e confortevole. La soletta SoftFoam+ garantisce la massima flessibilità, mentre la leggera suola rialzata in gomma rende le calzature adatte per molte situazioni, dallo sport al tempo libero.

Stivaletti donna Geox D Phaolae A

Il brand Geox ha realizzato questi stivaletti Geox D Phaolae A per consentire un’ottima libertà di movimento, garantendo sempre il massimo comfort e benessere. Offrendo un'ammortizzazione ottimale, sono facili da indossare e regolare, grazie ai pratici lacci e alla fodera interna in lana.

Scarpe da uomo

Scarpe da ginnastica Adidas VL Court 2.0

Le scarpe da ginnastica Adidas VL Court 2.0 sono uno dei modelli cult del brand, caratterizzati da un design essenziale e curato. Realizzate con materiali che garantiscono ottime prestazioni, si sposano bene con diversi tipi di outfit.

Stivali Chelsea da uomo Clarks Jaxen

Comodi e versatili, gli stivali Chelsea del brand Clarks sono realizzati sfruttando alcune tecnologie innovative, come contoured comfort e cushion plus, per offrire un'elevata morbidezza e un comfort duraturo, anche grazie all'inserto in schiuma ad alto rimbalzo nascosto all'interno della scarpa in grado di assorbire l’urto generato da ogni passo.

Scarpe da uomo Camper Camaleon Oxford

La tomaia in pelle scamosciata e la chiusura stringata caratterizzano le scarpe Camper Camaleon Oxford, molto comode e versatili perfette anche per le stagioni intermedie.

