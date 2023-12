Borse a meno di 25 euro: 8 modelli per tutte le necessità

Le borse sono un accessorio indispensabile di cui non si può fare a meno: si può avere la casa piena di borse ma ognuna ha la sua funzione. E si è sempre alla ricerca di nuovi modelli, magari economici, per il ricambio, dato che, anche le borse, come qualunque accessorio moda, si usurano e si rovinano con il passare del tempo e in alcuni casi addirittura con i lavaggi in lavatrice - soprattutto se si tratta di oggetti in stoffa, in maglia o in tela. Niente paura: su Amazon ci sono alcuni modelli sotto i 25 euro tra cui scegliere.

La tote bag impermeabile

Può essere utile per andare a fare la spesa ma anche al lavoro, all’università o dove si preferisce. La tote bag Livacasa è grande e resistente - può contenere anche un grosso laptop, un ombrello, una borraccia, oltre agli effetti personali essenziali. È realizzata in nylon ad alta densità di alta qualità ed è quindi impermeabile ma lavabile in lavatrice. Possiede diverse tasche e scomparti per tenere tutto in ordine. È disponibile nei colori nero, celeste, rosa, verde acqua, lilla.

Acquista il prodotto su Amazon

Per chi ha senso pratico ed estetico

Per chi ama portarsi dietro quanti più oggetti possibile, c’è una grande borsa in pelle sintetica, ovvero in poliuretano, targata BestoU. È molto interessante, perché ha un carattere casual e quindi si sposa con diversi stili di abbigliamento, è morbida e capiente e adatta a tutte le occasioni. C’è in marrone, grigio, nero.

Acquista il prodotto su Amazon

La tracolla piccola

Una borsetta di piccole dimensioni sta sempre bene tra le tante del proprio guardaroba. Questo modello di Dccn è fatta anch’essa in poliuretano, ha una chiusura magnetica ma anche una cerniera, per tenere al sicuro i propri effetti personali. Ha un design classico e accattivante, per cui può incontrare il gusto di molte persone. Si può acquistare in nero o in marrone.

Acquista il prodotto su Amazon

La borsa-gattino

Alle giovanissime ma anche alle donne autoironiche è dedicata la borsetta con tracolla Eveout, che riproduce le fattezze del muso di un micio. Ha un design elegante ed è realizzata in pelle sintetica resistente e inodore, mentre all’interno la fodera si avvale di un tessuto liscio e setoso. È pensata letteralmente per le amanti degli animali, perché è anche vegan. La tracolla è rimovibile, e quindi la borsa può essere usata anche come pochette. C’è nei colori argento o nero.

Acquista il prodotto su Amazon

La borsetta pop

Con tracolla o senza, questa borsetta Eveout dalla forma di labbra è assolutamente pop. La tracolla in metallo si stacca e l’oggetto diventa una pochette, fatta in vernice con una fodera interna in tessuto. È piccolina ma c’è abbastanza spazio per carte di credito, smartphone, chiavi e anche qualche piccolo prodotto di make up per ritoccare il proprio trucco. È disponibile nei colori nero, rosa e rosso, ma c’è anche una variante a forma di funghetto in giallo, rosa, verde e viola.

Acquista il prodotto su Amazon

La borsa da sera

Un interessante clutch in suède a forma di busta: è la tracolla Milisente che si trasforma anche questa in pochette staccando la catenella. Si può acquistare in diverse nuance: blu, argento, beige, bianco, antracite, rosa, marrone, nero, oro, oro rosa, oro con lurex.

Acquista il prodotto su Amazon

La tote bag di Bojack Horseman

Per le appassionate della serie Netflix Bojack Horseman, c’è questa tote bag di SmartyPants che riproduce il simpatico cavallo antropomorfo con uno stile che ricorda la campagna elettorale di Barack Obama. È fatta in cotone 100% di alta qualità e sostenibile, anche il manico rosso è fatto nello stesso materiale.

Acquista il prodotto su Amazon

La tote bag con il gattino

Ancora un accessorio per gli amanti dei gatti: la tote bag Gatuna reca il disegno stilizzato di un gattino su un tessuto dal fondo nero. Inoltre è stata realizzata con metodi etici e possiede una cerniera per la chiusura: questo consente, al contrario di molte altre tote bag, di tenere maggiormente al sicuro i propri effetti personali. È anche molto spaziosa, oltre che foderata in poliestere.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*