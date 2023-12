Cosa regalare alla mamma per Natale: idee regalo per non sbagliare

Come si sceglie un regalo di Natale dedicato alla propria mamma? Naturalmente la madre è una delle persone che si conosce meglio al mondo - o addirittura quella che si conosce meglio - quindi ci si dovrà basare sul suo carattere oppure sulle sue passioni per capire cosa possa farle piacere ricevere o semplicemente cosa le tornerebbe utile ma non ci ha mai ancora pensato. Qui di seguito una lista di idee per prodotti da acquistare su Amazon, ideali per le mamme che amano lo sport, il relax o le marche

Per le amanti dello sport

I leggings

Non possono mancare nel guardaroba di una donna sportiva dei leggings, come il modello Armour Hirise Leg di Under Armour. Sono totalmente fatti in poliestere, sono leggeri e si asciugano rapidamente, sia dal sudore (quindi non ci si sente a disagio mentre si fa attività fisica) sia dopo il lavaggio. Sono a vita alta e presentano una tasca laterale a scomparsa. Disponibili nei colori nero, blu scuro, fiordaliso, grigio, rosa shocking, rosa fluo, lilla, rosa, indaco, antracite, viola fluo, tortora.

La canotta

Altrettanto utile, parlando di abbigliamento sportivo, è una canotta come questo modello drop di Crz Yoga, fatta in cotone e spandex, per essere il più comoda possibile. Presenta un’ampia apertura in corrispondenza delle braccia e una scollatura arrotondata: ci si può quindi muovere liberamente quando la si indossa, anche perché è decisamente morbida e confortevole. C’è in diverse sfumature: verde grafite, celeste, bordeaux, bianco, azzurro, corallo, rosso, iris, tortora, nero, vinaccia, avana, rosa pesca, mimetico nero, nero marezzato.

La borsa sportiva

Non può mancare a chi fa sport una borsa spaziosa in cui riporre i propri effetti personali, come il modello Evercat Cambridge di Puma. È fatta in poliestere e all’interno possiede tasche e scomparti, in modo che tutti gli oggetti contenuti siano sempre in ordine. È molto resistente ed è disponibile in nero.

Per le amanti del relax

La vestaglia

Molto comoda la vestaglia in maglia targata Amazon Essentials. Si tratta di un capo realizzato in modal e poliestere, con una vestibilità comoda e tante nuance tra cui scegliere, ovvero celeste, beige, indaco, vinaccia, bordeaux, caramello, antracite, ghiaccio, lilla, nero, rosa corallo, rosa pallido, grigio, grigio chiaro.

Le pantofole

Calde e chic. Sono le pantofole Coface in peluche con le suole in gomma, molto comode ma senza rinunciare all’eleganza anche in casa propria. Nel sottopiede c’è del memory foam, che consente una confortevolezza unica, oltre a un supporto all’arco del piede che rende la calzatura ergonomica. Sono disponibili nei colori rosa antico, beige, avana, antracite, nero, vinaccia, bianco, rosa, grigio.

Il pigiama

Altrettanto chic è il pigiama Viottiset, composto da un top a maniche lunghe e un paio di pantaloni in maglia, realizzati con un filato misto di viscosa e poliammide, ovvero caldo e morbido. Ha una scollatura a V, il che rende il modello particolarmente confortevole per quelle donne che non amano le scollature troppo soffocanti. I pantaloni hanno l’elastico in vita. Il completo c’è in varie sfumature, come pesca, kaki, blu, grigio chiaro, nero, bianco, verde acqua, marrone, arancione, oppure nero con righe bianche.

Per le amanti delle marche

La borsa elegante

Una borsa elegante ma per uso quotidiano è il modello Jet Set di Michael Kors. È fatta in pelle e all’interno possiede tre tasche per garantire l’ordine ai propri effetti personali. C’è a prevalenza marrone e a prevalenza bianca, con logo naturalmente.

Gli anfibi

Per quelle mamme che sono state giovani negli anni ’90, il regalo irrinunciabile è rappresentato dal modello classico a 8 buchi di anfibi Dr. Martens, fatti in nappa e con la suola in gomma. Il bello di queste calzature è che resistono al tempo e alle mode, e possono essere indossate indifferentemente con gonne o pantaloni. Sono disponibili in nero con rose ricamate, oppure tutti neri, marroni, bianchi, beige, blu elettrico, turchesi. Alcuni modelli sono anche in vernice e altri presentano un rivestimento interno in teddy.

L’orologio

È davvero un tocco di estrema eleganza l’orologio Swarovski della collezione Crystal, con cassa e bracciale in acciaio ma completamente tempestato dei classici cristalli argentati. È impermeabile fino a 5 metri e può essere indossato in diversi contesti, ma può essere anche un accessorio da portare in certe occasioni speciali.

