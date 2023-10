Capi esclusivi e in edizione limitata per cambiare il proprio guardaroba autunnale

Vestire alla moda può voler dire molte cose. A volte si vorrebbero indossare dei capi esclusivi ma questo significa avere grosse disponibilità economiche da spendere. Ma se esistesse una soluzione, la possibilità di arricchire il proprio guardaroba di abiti e accessori bellissimi, in edizione limitata e che non svuotino il portafogli? Be’, questa soluzione esiste e si chiama The Drop: si tratta di collezioni ispirate allo street style degli influencer internazionali, collezioni che però sono disponibili solo per un tempo limitato - 30 ore al massimo - e non vengono riassortite. Basta navigare su Amazon nella sezione The Drop e scegliere i propri pezzi preferiti ma intanto qui ce ne sono alcuni molto interessanti.

Il giaccone da motociclista

È morbida, caldo per le giornate autunnali più rigide, ed è anche fatta in pelle vegana. Si tratta di una giacca in stile motociclista in ecopelle che segue le linee del corpo senza però essere aderente. È solo nel classico colore nero, disponibile in diverse taglie, alla XXS alla 5XL Plus, quindi si adatta a tutti i tipi di fisicità.

Il piumino coloratissimo

L’inverno sta arrivando. Non è solo una frase ultrafamosa de Il Trono di Spade, ma un dato di fatto: si è più vicini al Natale che al Ferragosto, e quindi bisogna adattare il proprio guardaroba in modo da prevedere cosa indossare quando le temperature scenderanno. Come questo stupendo piumino, anch’esso in pelle vegana, ovvero in 100% poliestere. Le taglie sono le stesse del modello illustrato precedentemente ma i colori disponibili sono diversi: rosso, cognac, verde oliva e nero, per chi non riesce proprio a rinunciare a quest’ultima nuance. Però d’inverno un tocco di colore rallegra sempre le giornate più nuvolose.

La borsetta dal design insolito

Ha un design davvero insolito questa borsetta in poliestere con cinghie asimmetriche: in pratica qui non ci sono delle zip o dei bottoni a pressione per la chiusura, ma le cinghie si intersecano, in modo che la borsetta possa essere indossata in corrispondenza del polso. È di misura media, quindi consente di stipare all’interno solo gli effetti personali fondamentali (più magari un ombrello molto piccolo). I colori in cui è disponibile sono tanti: verde scuro, cognac, argento metallizzato, bianco, carta da zucchero, marrone, nero, oro, rosa, fucsia, rosso, beige e verde oliva.

L’abito sexy con tagli strategici

È un abito monospalla con dei tagli strategici per risultare seducente senza essere volgare. È fatto con un velluto che consta di misto poliestere ed elastan: veste aderente ma il tessuto cede ed è molto morbido. Anche qui le taglie si adattano a tutte le fisicità ma i colori disponibili sono tre: nero, marrone e un interessante verde salvia.

L’abito per molte occasioni

Le donne che preferiscono indossare abiti e abitini sono sempre in cerca di qualcosa che si adatti a diverse situazioni: dallo stare in casa all’uscire con le amiche, fino a qualcosa da indossare al lavoro. Questo abito in maglia a costine con bottoni frontali può essere quello che fa al caso proprio, perché è molto comodo, ma allo stesso tempo di ottima qualità e rigoroso nello stile. È fatto in poliammide e viscosa e segue le linee del corpo. Si può scegliere tra diverse tinte: marrone, rosso, verde, lilla, nero e fucsia. E magari si personalizza con qualche accessorio, come cinture e bijou.

La gonna elegantissima ma pratica

È sempre difficile coniugare eleganza e praticità quando si parla di abbigliamento, ma questa gonna longuette ci riesce invece molto bene. È fatta in poliestere ed elastan, e ha un elastico poco visibile in vita, quindi il range delle taglie è davvero molto ampio. Così come lo spettro delle nuance in cui si può acquistare: verde, arancio, ghiaccio, caffè, giallino, oro, nero, viola, rosso, lilla, marrone, argento, lavanda, oliva scuro, rosa, verde smeraldo, cobalto, blu, lime, oltre a fantasie floreali, animalier e pois.

