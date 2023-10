Guardaroba autunnale. 7 capi must have per over 60

Le donne over 60 non hanno un gran bisogno di consigli in fatto di moda: il tempo e l’esperienza sono stati per loro una palestra che ha contribuito nello sviluppo di uno stile personale e molto speciale. Tuttavia i consigli servono a tutte, e a tutte le età, soprattutto in occasione dei cambi di stagione: cosa indossare in autunno?

Sembra essere una domanda difficilissima, perché il meteo è molto variabile e quindi si sente spesso il bisogno di vestirsi a strati, in modo da adattarsi alle bizze di sole e nuvole. Su Amazon ci sono molte proposte per capi autunnali di differente spessore termico e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il trench da sera

Un grande classico dell’autunno è il trench. Questo modello di Sisley è morbido e caldo, poiché fatto in misto lana, acrilico e poliestere. E questa composizione fa sì da non risultare pungente a contatto con la pelle: per questa ragione, se si utilizzano maglioni particolarmente scollati, il contatto sarà tutt’altro che spiacevole. C’è in colore nero e in color cammello, ed essendo scuro si può indossare la sera.

Il trench da giorno

Molto più leggero e adatto alle ore di luce il trench Orolay, fatto in misto cotone e poliestere. Ha un taglio davvero chic con il gilet rimovibile e i dettagli arricciati sulle spalle, in modo da segnare il corpo e valorizzarlo al tempo stesso. Anche la cintura è rimovibile, mentre sui fianchi ci sono delle tasche in cui riporre, eventualmente, oggetti personali. C’è in beige, cachi, blu e nero.

La sciarpa scozzese

L’autunno è uno dei periodi dell’anno in cui bisogna iniziare a coprire maggiormente alcune parti del corpo, come per esempio il collo e la gola. Si può fare facilmente con una sciarpa: ma chi lo dice che la sciarpa non debba essere anche bellissima? Come questo modello in tartan di Yuson Girl, tanto grande da poter essere utilizzato anche come stola o pashmina. È in morbido tessuto acrilico e c’è in diversi accostamenti cromatici, dalle tinte calde a quelle fredde, passando per i classici abbinamenti bianco/grigio/nero oppure bianco/rosso/blu.

Il maglione dolcevita

Di solito i maglioni con il collo dolcevita evocano il freddo: questo modello di Guess no, è perfetto per l’autunno perché è fatto in 100% cotone. È in colore bianco e la maglia è a coste e trecce: si tratta di un maglione leggero quindi, molto classico nelle linee ed evocativo sì, ma non del freddo, quanto della comodità, delle “coccole” che un capo bello e di qualità sa dare.

Il cardigan morbido

Ha una maglia con rombi intrecciati il cardigan a maniche lunghe di Benetton. Anche questo è molto morbido, perché è fatto di misto lana (tra cui alpaca), acrilico, poliammide ed elastan, e quindi è anche comodo. Che si resti in casa per una serata romantica o si esca a fare shopping con le amiche, questo cardigan è sempre perfetto. C’è in color cammello, ma anche bordeaux, arancione e senape.

I jeans passe-partout

Stanno bene con tutto - camicette, maglioni, magliette, cardigan e così via - i jeans slim bootcut a vita media di Amazon Essentials. In misto cotone, poliestere ed elastan - quindi sono un po’ elasticizzati - sono disponibili in due toni di blu e possono essere indossati nelle situazioni più disparate.

Gli stivaletti comodi

Questa carrellata di capi si chiude con le scarpe, anzi con un paio di stivaletti alla caviglia targati Geox. Sono fatti in gomma e pelle sintetica, e possiedono un piccolo tacco, tale da far restare la colonna vertebrale nella posizione più corretta. Disponibili in nero e in marrone scamosciato.

