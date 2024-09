Collane, orecchini e anelli maxi, ecco i trend 2025 a Milano Fashion & Jewels

Ascolta ora 00:00 00:00

È un viaggio negli accessori moda da indossare e da esibire la prossima stagione, in un mondo fashion in continua evoluzione che svela i gioielli must have e gli abbinamenti giusti con l’abbigliamento per ogni occasione, ovvero le tendenze in fatto di design, materiali, lavorazioni di qualità presentati a buyer e visitatori da brand, artigiani, creativi della prossima, a caratterizzare Milano Fashion&Jewels aperta in Fiera Milano a Rho fino a questo martedì 17 settembre nei tre padiglioni - sempre affollati fin dall'apertura sabato scorso - Jewellery (6), Fashion Accessoires & Apparel (10), F&J Delivery dove sono presenti anche TheOne Milano e Mipel Overseas. (7).

Viaggio nello stile in cui ricerca e creatività dialogano con “l’intelligenza artigiana”, quel genio creativo unico e personale che fa la differenza nel raccontare la storia di una collezione e di un prodotto unico, la sua identità e la sua la sostenibilità, sempre più necessaria anche nel processo produttivo di aziende e di brand.

Il GIOIELLO È MAXI

Dopo una lunga fase minimal, nel 2025 si assisterà al ritorno del gioiello importante e macro, perfetto per catturare sguardi e look e diventare così una caratteristica chiave di quello che si indossa. Le dimensioni tornano in primo piano: orecchini e anelli si fanno scultorei nel loro approccio visivo e materico e scelgono di vestire la pelle con un occhio all’edonismo massimalista di stampo Eighties.

Fondamentale è osare senza temere un “pastiche creativo” che, diventa stimolo e insieme tratto di stile da sperimentare in termini assolutamente personali. Niente vie di mezzo: i gioielli sono protagonisti che non devono e non possono passare inosservati ma, al contrario, vanno mostrati e valorizzati in ogni occasione.

I MUST HAVE

Gli orecchini si scelgono grandi, anzi grandissimi e sono spesso in pendant con spille dai volumi importanti mentre gli anelli vanno portati a multipli, per avvolgere delicatamente tutte le dita; la materia privilegiata è il gold plated - ottone, argento, bronzo – che riveste tutto di una cascata di luminosità gioiosa. Gli accessori moda che ogni stagione regalano una ventata di freschezza anche ai look più basici restano centrali perché spesso è sufficiente un solo dettaglio a cambiare l’insieme finale con un effetto “wow”.

Ruches e frange sono immancabili come firma in più anche su accessori dalle linee minimal esattamente come le maxi-sciarpe dal cotè caldo e avvolgente, che ritornano prepotentemente alla ribalta. L’accessorio per antonomasia, la borsa, esplora forme inconsuete a partire da quella cilindrica, che la rende simile a un nécessarie, oppure è l’iconica hobo, da qualche stagione sempre presente nel carosello di proposte fashion. E ancora, ecco le furry bag, morbide e cozy, per sottolineare quella voglia di tenerezza che conquista anche gli accessori dell’ epoca contemporanea.

LE PALETTE SORPRENDONO

Massimalismo in primo piano anche per quanto riguarda i colori che risaltano e conquistano perché diventano fonte di ispirazione per gli stessi outfit.

Così gold e argento esaltano proporzioni e dettagli e scelgono di abbinarsi al bianco, al rosa, all’azzurro ma anche al rosso. Spazio poi al vitaminico giallo, prediletto nella tonalità dell’ocra, e, a seguire, il rosso, il verde dalle tante sfumature e il royal blu. Immancabile anche la stampa leopardata, oramai un classico senza tempo.