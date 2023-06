Cosa indossare in ufficio: 5 abiti midi per l'estate

Che siano aderenti, svasati, tinta unita o fantasia, gli abiti midi sono perfetti per l’ufficio soprattutto durante la stagione estiva. Sinonimo di sobrietà ed eleganza, gli abiti longuette sono in grado di soddisfare pienamente le regole del dress-code professionale e consentono allo stesso tempo di creare outfit sempre diversi, abbinando accessori e scarpe seguendo i trend della moda e le preferenze individuali.

Gli abiti midi vantano numerosi punti di forza: sono pratici e versatili, perfetti da indossare tutti i giorni in numerosi ambiti professionali e non. Per l’ufficio, ad esempio, è possibile abbinare l’abito midi a un paio di scarpe basse o sandali con tacco non troppo alto, ma nulla vieta di sfruttarlo anche nel tempo libero indossando un paio di semplici sneakers, oppure un coprispalle per trascorrere una piacevole serata all’aperto.

Chi ama fare shopping online può trovare un’ambia scelta di abiti midi anche su Amazon, valutando le numerose proposte caratterizzate da tessuti diversi e tagli sempre originali.

Abito midi a costine Vero Moda

Taglio aderente, lunghezza a metà polpaccio e tessuto a costine caratterizzano l’abito midi Vero Moda. Fresco e lineare, è un abito smanicato e girocollo realizzato in cotone di conversione di alta qualità che rispetta gli standard biologici.

Privo di chiusura e facile da indossare, è composto per il 95% da cotone e per il 5% da elastan, adattandosi perfettamente alla silhouette individuale. Disponibile di diverse sfumature di colore è anche possibile arricchirlo con una giacca corta, anche per proteggersi dall’aria condizionata.

Abito midi aderente Jasambac

Adatto per l’ufficio e per altre occasioni che richiedono un tocco di eleganza senza tuttavia rinunciare alla comodità, l’abito midi Jasambac si caratterizza per un tessuto leggero e fresco, aderente e moderno, facilmente indossabile grazie alla presenza della pratica cerniera sulla schiena. Sono presenti l’elastico in vita e una cintura rimovibile, due tasche laterali aperte e un delicato scollo rotondo. Anche in questo caso è possibile scegliere tra varie tonalità di colore.

Abito midi svasato Exchic

Semplice e casual, l’abito midi Exchic in viscosa garantisce la massima traspirabilità e morbidezza a contatto con la pelle. È un abito comodo e versatile, facilmente abbinabile con scarpe basse e tacchi e ideale da indossare in ufficio, anche con le alte temperature. Oltre allo scollo circolare sono presenti le maniche dotate di cucitura doppia per garantire aderenza e comfort. La presenza di elastan, infine, fa in modo che l’abito aderisca bene alla silhouette senza segnarla in modo eccessivo.

Abito midi Amazon Essentials

Arioso e confortevole, l’abito midi Amazon Essentials si trasforma facilmente in una mise per l’ufficio, anche arricchendola con accessori particolari. È un abito lungo fino a metà polpaccio e caratterizzato da maniche a tre quarti e da una lunga fila di bottoni.

Una delle principali peculiarità dell’abito è certamente la vita regolabile, grazie alla presenza di una cordicella che può essere stretta o allentata a seconda delle necessità e dell’effetto finale che si desidera ottenere. La viscosa, infine, rende l’abito fresco e morbido, perfetto anche per la stagione calda.

Abito midi in maglia Trendyol

Chi non vuole rinunciare all’eleganza e all’originalità tra le mura dell’ufficio, infine, può optare per l’abito midi Trendyol caratterizzato da bretelline sottili e corpetto a portafoglio. Il tessuto a maglia, in poliestere ed elastan rende l’abito confortevole e comodo, mentre la gonna plissettata garantisce ariosità e versatilità. Per rendere l’abito ancora più sobrio o semplicemente per mitigare gli effetti dell’aria condizionata in ufficio, inoltre, è sempre possibile indossare un leggero coprispalle tinta unita.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*