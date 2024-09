Fiere della moda, sinergia vincente con 40.950 visitatori

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una “legacy of style” vincente quella che ha unito in Fiera Milano le manifestazioni dedicate al fashion che si sono chiuse questo martedì confermando l’importanza di “fare sistema” guardando ai mercati internazionali con una visione globale per proporre le novità della prossima primavera estate. Micam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel e TheOne Milano hanno infatti registrato 40.950 buyer e visitatori professionali di cui il 45% esteri provenienti da 140 Paesi.

Le performance migliori dall’Europa hanno interessato Spagna, Germania e Francia. Brillanti i risultati dal Nord America con Canada e Usa che segnano un aumento a doppia cifra seguiti dall’Estremo Oriente con Cina e Giappone in testa a conferma che è stata messa in campo una sinergia virtuoso che ha favorito gli incontri d'affari e aperto nuove opportunità alle aziende made in Italy.

Le fiere con format innovativi così si confermano protagoniste indiscusse nel panorama dell'innovazione, rispondendo alle esigenze del mercato con eleganza e precisione, anche e soprattutto in periodi di grandi sfide rafforzando il loro ruolo come hub di incontro e di sviluppo, incarnando l'essenza dell'eccellenza. Con la partecipazione di startup visionarie e collaborazioni con istituti di formazione e università, ogni evento è diventato un viaggio immersivo tra creatività e tecnologia.

Innovazione ed estro creativo sono stati i veri protagonisti delle giornate, dove le collezioni di accessori moda più esclusive hanno sfilato sotto le luci dei riflettori, in un'atmosfera glamour che ha anticipato i trend del futuro. Un'esperienza unica, dove affari e la creatività si fondono alla perfezione.

In un periodo di profonda trasformazione per il mondo della moda, dominato dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, quest'anno le fiere hanno unito al loro messaggio di business, centrato sui metodi di produzione, sulla capacità artistica e sulla catena del valore, un focus su formazione e opportunità lavorative per le nuove generazioni. Un ponte tra scuola e impresa, con numerose occasioni per i giovani di entrare in contatto diretto con il mondo aziendale.

A sottolineare l'importanza di questo impegno, la partecipazione del ministro dell'Istruzione e del Merito, che durante l'inaugurazione ha evidenziato il valore di investire nei giovani e nelle professioni emergenti del settore manifatturiero.