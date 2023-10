Moda curvy: 10 outfit per l’autunno 2023

La moda un tempo era molto diversa da ciò che è oggi: se prima gli abiti sembravano fatti solo per alcune fisicità, ora le aziende che producono capi di abbigliamento pensano a tutti e a tutte, indipendentemente dalla taglia. È in quest’ottica che nascono i capi dedicati alle persone curvy: qui di seguito una selezione relativa alla moda donna presente su Amazon.

La giacca per i giorni più freddi

Per i giorni più freddi d’autunno ma senza rinunciare allo stile versatile del denim, c’è la giacca Levi’s Original Trucker. È fatta esternamente in cotone 100%, in una classica nuance blu, mentre all’interno contiene una calda fodera in Teddy di colore bianco. Veste molto bene, anche grazie alle riprese sui lati, che fanno sì che il capo si adatti meglio alla fisicità di chi lo indossa.

Acquista il prodotto su Amazon

La felpa passe-partout

Serve sempre una felpa che possa intonarsi con tutto ed essere personalizzata solo con gli accessori. Come la felpa girocollo in pile di French Terry per Amazon Essentials. È fatta in misto cotone e poliestere. È in color avena ma è disponibile anche in nero, rosa chiaro, verde scuro, verde oliva, grigio chiaro, azzurro fiordaliso e blu animalier.

Acquista il prodotto su Amazon

Il cardigan per il colpo d’occhio

Un cardigan lungo arricchisce e migliora il colpo d’occhio di un outfit dedicato alle donne curvy: non nasconde ma esalta la fisicità. Questo modello leggero di Amazon Essentials è fatto in cotone, poliammide e poliestere, non ha bottoni ma due tasche laterali. È disponibile nei colori bordeaux, blu, antracite, écru, grigio chiaro, nero, rosa, cammello e marrone.

Acquista il prodotto su Amazon

La maglia per le uscite con le amiche

È divertente e sbarazzina la maglia a righe Mariko di The Drop, fatta in jersey di cotone elasticizzato e con le mezze maniche a sbuffo. È molto comoda perché il tessuto contiene una piccola parte di elastan. È disponibile nella fantasia a righe bianche e nere, e nelle tinte bianco, blu azzurro, marrone, verde fluo, nero e rosa schocking.

Acquista il prodotto su Amazon

La maglia casual e sexy

È molto sexy, ma anche e soprattutto adatta alle donne che hanno un décolleté importante, la t-shirt V-Ausschnitt di Ulla Popken. È fatta interamente in cotone e presenta un profondo scollo a V. Si può acquistare nei colori nero, grigio-verde, vinaccia, rosso, bianco e blu.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abito elegante

Chi ha l’incombenza di una cerimonia, può optare per il vestito elegante di Hanna Nikole. Si tratta di un abito da cocktail lungo fino al ginocchio con una mantella in chiffon, mentre la base è in poliestere ed elastan. È disponibile in tanti colori diversi, ma anche con delicate fantasie floreali. La scollatura è rotonda ma non molto profonda.

Acquista il prodotto su Amazon

Per le uscite romantiche

C’è un’uscita romantica in programma, magari un primo appuntamento e si vuole far colpo. Non c’è niente di meglio che indossare questo abito chic di Grace Karin, che è fatto in chiffon, ha le maniche a tre quarti di lunghezza e la scollatura rotonda. Si apre e si chiude posteriormente con la zip. È disponibile nei colori azzurro e blu scuro.

Acquista il prodotto su Amazon

I jeans skinny

I jeans skinny non sono appannaggio solo di particolari fisicità ma sono adatti a tutte le donne. Che possono scegliere di indossare quindi i jeans Carthunder Push Up di Only: un prodotto di grande qualità, che veste come un guanto ed è fatto in viscosa, cotone, poliestere ed elastan. Sono in un classico blu lavato.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni comodi

Sono morbidi e vestono comodamente i pantaloni da donna C&A. Sono fatti in viscosa, nylon ed elastan e non presentano cerniere, per cui si infilano come fossero pantaloni da tuta. Sono disponibili in colore nero e quindi si adattano a moltissimi outfit che possono essere personalizzati in base a chi li indossa.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni da tuta

Se si cercano invece dei pantaloni per stare in casa o fare esercizio fisico, c’è il modello di Amazon Essentials. Sono fatti in poliestere ed elastan e si chiudono con coulisse. Diversi i colori disponibili: verde mélange, prugna, giallo chiaro, blu, azzurro, blu mélange, grigio chiaro mélange, antracite mélange e nero mélange.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*