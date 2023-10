Collagene, elisir di bellezza: prodotti e integratori per assumerlo dopo i 60 anni

Il collagene è una proteina dalle mille virtù, componente fondamentale del tessuto connettivo che genera benefici da numerosi punti vista. La sua presenza favorisce la tonicità della pelle, tuttavia con l’avanzare dell’età tende a diminuire e questo porta conseguenze progressivamente visibili.

Dietro la comparsa di rughe e la perdita di elasticità, infatti, si cela la fisiologica perdita di collagene che fortunatamente può essere integrato assumendo prodotti e integratori ad hoc che possono in qualche modo compensarne il deficit.

A trarre vantaggio dagli integratori di collagene, inoltre, non è solo la pelle ma sono anche i capelli, le unghie e le articolazioni: a questo proposito, infatti, questa preziosa proteina aiuta a mantenere integre le cartilagini contribuendo notevolmente ad allontanare il rischio di andare incontro a problematiche articolari.

Ecco una selezione di integratori e prodotti a base di collagene che, anche grazie all’azione combinata di altri componenti come l’acido ialuronico, possono realmente fare la differenza.

Gloryfeel integratore collagene, acido ialuronico e Q10

Acido ialuronico, collagene marino, coenzima Q10, vitamine e minerali sono gli ingredienti base dell’integratore Gloryfeel in compresse che promette di contribuire al mantenimento di una pelle compatta ed elastica. Contiene in particolare vitamina A e zinco che contribuiscono al mantenimento di una pelle tonica, vitamina C che sostiene la produzione del collagene, vitamina B12 che interviene nel processo di divisione delle cellule, vitamina D3 e magnesio che generano benefici per le ossa.

Acquista il prodotto su Amazon

N2 Natural Nutrition collagene e acido ialuronico

N2 Natural Nutrition ha creato un integratore in polvere con una elevata concentrazione di acido ialuronico e collagene. Aiuta a combattere la secchezza e ridurre le rughe, favorendo luminosità e idratazione. Il prodotto ha una formula 100% naturale e comprende anche la Vitamina C, potente antiossidante, il coenzima Q10 che impedisce la generazione di radicali liberi, prevenendo l'invecchiamento precoce.

Acquista il prodotto su Amazon

Nutralie collagene complex

Collagene complex di Nutralie è un integratore in capsule in grado di favorire l’assorbimento di collagene e acido ialuronico, arricchito con vitamina C, zinco e coenzima Q10. Ideale per mantenere in salute le articolazioni, ossa e pelle, contiene in particolare collagene idrolizzato puro che vanta un alto grado di digeribilità. È 100% naturale, privo di glutine e lattosio.

Acquista il prodotto su Amazon

Alpha Foods collagene idrolizzato aromatizzato alla vaniglia

Alpha Foods ha creato un integratore in polvere a base di peptidi di collagene idrolizzato puro, elastina idrolizzata e acido ialuronico: tre componenti attivi e naturali che lavorano insieme in sinergia, gradevoli da assumere grazie all’aroma di vaniglia e a un pizzico di cannella di Ceylon. La polvere proteica è ottima nei frullati ma può essere utilizzata impiegata anche in altre ricette.

Acquista il prodotto su Amazon

Equilibra integratore di collagene in compresse

Collagene idrolizzato, acido ialuronico e coenzima Q10 sono presenti nell’integratore Equilibra che aiuta a contrastare i fattori di invecchiamento e a mantenere una corretta idratazione della pelle. Il prodotto contiene anche vitamina C, utile per la normale formazione del collagene, mentre la vitamina E protegge le cellule dallo stress ossidativo.

Acquista il prodotto su Amazon

N2 Natural Nutritio collagene marino in capsule

Totalmente naturale, l’integratore a base di collagene marino di N2 Natural Nutrition è in capsule e contiene anche acido ialuronico e vitamina C, utili per donare elasticità alla pelle riducendo la visibilità delle rughe. La combinazione di collagene e acido ialuronico aiuta a idratare la pelle, mentre la vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo.

Acquista il prodotto su Amazon

ESI integratore Biocollagenix

Biocollagenix è l’integratore alimentare ESI a base di collagene marino idrolizzato e acido ialuronico, ingredienti utili per restituire tono al viso e ripristinare l’elasticità e l’idratazione della cute. Sono presenti anche ingredienti specifici antiossidanti, come vitamina C e resveratrolo.

Acquista il prodotto su Amazon

Swedish Collagen Deluxe

Collagen Deluxe è l’integratore Swedish Collagen che contiene collagene marino Idrolizzato, acido ialuronico, vitamine e minerali preziosi. La formula specifica contiene acido ialuronico per supportare l'idratazione della pelle, vitamina C per aumentare la produzione di collagene e biotina e vitamina D per la bellezza di pelle, capelli e unghie.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche: