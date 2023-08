I 7 profumi iconici per l'uomo (che amano anche le donne)

Scegliere un profumo da uomo non è mai una cosa semplice, sia che lo si scelga per sé sia che si debba fare un regalo, anche quando si conosce bene la persona che riceverà questo dono, come un marito o un fratello. Sono tantissime le fragranze in commercio e tutte molto differenti tra loro. Ma la chiave di tutto, soprattutto per i neofiti delle essenze, può essere rivolgere lo sguardo a marchi affidabili, con una propria storia, e soprattutto a profumi molto conosciuti, collaudati e amati. In una sola parola: iconici. Per il resto si può provare e riprovare, finché non si riesce a trovare il profumo adatto per se stessi, per esprimere nella maniera più autentica la propria personalità. Qui di seguito alcuni di essi disponibili per l’acquisto su Amazon.

Con note fruttate

Primordiale e ancestrale ma con note fruttate, in particolare per via dei sentori di agrumi, è il profumo da uomo Terre d’Hermes. La confezione da 100 ml è perfetta per chi ne fa un uso quotidiano: si tratta di una fragranza cui solitamente ci si fidelizza, che diventa quasi un modo per rappresentare se stessi dal punto di vista olfattivo.

Un grande classico soprattutto per i giovani

Ha un carattere fresco e giovanile - ma va benissimo a tutte le età - Acqua di Giò, noto profumo della maison Giorgio Armani. Anche qui la boccetta misura 100 ml e gli amanti degli animali possono ben stare tranquilli perché il prodotto non è stato testato su di loro.

Il neutro raffinato

È estremamente raffinato con la sua boccetta in colore bianco candido, e mai invadente il profumo CkOne di Calvin Klein, anche grazie alle sue note agrumate. È una confezione “importante”, abbondante nei suoi 200 ml per chi ne fa un uso quotidiano o magari lo condivide in famiglia, tra padri e figli in pratica.

Il contatto con la natura

Essere un selvaggio non ha sempre un'accezione negativa: simboleggia un ritorno alla natura, un contatto intimo con essa, simbiotico. Per ottenerlo bastano poche gocce di Sauvage, l’eau de parfum di Dior nella sua comoda boccetta da 100 ml. Molto elegante anche esteticamente come regalo, con le sue tinte scure che digradano nei toni del blu.

Il profumo tanto italiano

A proposito di packaging suggestivo: forse uno degli esempi più noti in tal senso è la boccetta del profumo Roma Uomo di Laura Biagiotti, che ricorda il Pantheon. La confezione è da 125 ml e si tratta di una fragranza molto interessante, a base di aromi naturali: si avverte il pompelmo nella nota di testa, successivamente muschio e legni, con un finale alla vaniglia. In altre parole è una fragranza che risulta al tempo stesso dolce e sexy, dedicata agli uomini che vogliono mostrarsi al mondo a tuttotondo.

La colonia per lui

Aventus di Creed non è un profumo ma una colonia, perché contiene meno alcol di un profumo e percentuali inferiori di essenze aromatiche. La boccetta di questo prodotto, che ne contiene 100 ml, presenta note speziate, fruttate, floreali e fresche che vanno dal legno al muschio, passando per gli agrumi. Ma senza mai essere invadente.

Una leggenda della profumeria

Floris è un marchio storico della profumeria britannica: il suo eau de toilette N°89 rappresenta un grande classico tra i profumi da uomo. È agrumato ma presenta note di muschio, legno di sandalo, vetiver e cedro. In più non è testato sugli animali, il che non guasta mai.

