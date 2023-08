Il mocassino, la scarpa ideale per lei e per lui: ecco i migliori modelli

Ascolta ora: "Il mocassino, la scarpa ideale per lei e per lui: ecco i migliori modelli"

Per alcune persone i mocassini sono una grande passione, per altri una necessità. Chi ama l’estetica del mocassino, ne possiede e ne acquista sempre diverse paia per tutte le occasioni, mentre chi ha bisogno di una calzatura comoda trova in esso la soluzione a diversi problemi - poter camminare a lungo senza avvertire la fatica, potersi spostare velocemente e riuscire a ottenere in ogni caso una certa confortevolezza per il proprio piede. Su Amazon ci sono moltissimi modelli per uomo e per donna tra cui scegliere.

I mocassini per lui

Con i lacci

È un grande classico dei mocassini il modello Cedar Bay 2 Eye di Timberland. Si tratta di calzature in pelle con lacci e fodera ecosostenibile ReBOTL e la suola in gomma. In altre parole sono perfette per andare in barca ma anche per la quotidianità in città.

Acquista su Amazon

Informali in stoffa

Anche il modello Wally Stretch Canvas di Hey Dude ha i lacci. Si tratta di mocassini in tessuto con suola in Etilen Vinil Acetato. Sono in color tortora, per tutti coloro che amano le tinte pastello ma sono disponibili anche in avorio, nero, grigio e nuance mélange.

Acquista su Amazon

Il modello passe-partout

Si indossano praticamente con ogni outfit i mocassini Markman Plain di Clarks. Sono fatti in pelle con la suola in gomma. Sono molto eleganti, ma al tempo stesso si prestano a un look casual.

Acquista su Amazon

Morbidi morbidi

Sono incredibilmente morbidi, poiché fatti in pelle scamosciata i mocassini Ascanio di Geox. Anche in questo caso la suola è in gomma: il modello si presta alle escursioni in barca autunnali ma anche al rientro al lavoro.

Acquista su Amazon

Raffinati ma sportivi

Hanno un carattere unico questi mocassini Bata. L’esterno della calzatura è in suede ma foderata in tessuto, mentre la suola è in gomma sintetica. Sono mocassini sportivi tanto più che hanno i lacci, ma appaiono davvero molto raffinati.

Acquista su Amazon

I mocassini per lei

L’unisex che piace alle donne

È un modello dal carattere unisex quello dei mocassini Navigator di Lumberjack. Con i lacci, fatti in pelle ma con la suola in gomma sintetica, sono perfetti per coloro che preferiscono qualcosa di più sportivo nell’abbigliamento di tutti i giorni.

Acquista su Amazon

Il classico che non passa mai di moda

Fanno parte della linea Tommy Essential i mocassini da donna di Tommy Hilfiger. L’esterno, lucido, è fatto in gomma naturale, così come la suola. Sono molto interessanti e potrebbero piacere a chi ama il rigore chic ed essere sempre in ordine.

Acquista su Amazon

Colori di impatto

Sono disponibili in diverse nuance di grande impatto visivo i mocassini Sferica di Geox: blue navy, sabbia, senape e verde pistacchio. Questi mocassini sono l’ideale per chi desidera una calzatura di carattere ma senza rinunciare alle forme classiche. Sono fatti in tessuto sintetico con la fodera in misto nappa bovina e microfibra sintetica. Anche la suola è in misto poliuretano e Etilen Vinil Acetato modellato a compressione.

Acquista su Amazon

Per tutti i gusti

Ci sono talmente tanti colori disponibili per i mocassini Wendy Woven di Hey Dude che c’è solo l’imbarazzo della scelta: bianco, grigio, giallo, tortora, blu, rosa. E tutti sono arricchiti con dettagli e texture particolari: per esempio uno dei modelli in bianco è dotato di un tessuto esterno che ricorda il pizzo sangallo. La suola è in gomma e ci sono i lacci.

Acquista su Amazon

Da barca per lei

È impossibile non notare i mocassini rossi Shenduo, che sono casual ma al tempo stesso estremamente chic. Perfetti per andare in barca, la loro suola è in gomma, mentre l’esterno è in pelle.

Acquista su Amazon

Un po’ di tacco

I mocassini Janita di Igi&Co presentano un classico decoro in metallo. Sono fatti in pelle, mentre la suola è in poliuretano con un mezzo tacco a blocco, per chi desidera non rinunciare all’altezza ma neppure alla comodità. Inoltre questo mezzo tacco è ergonomico e fa stare il piede nella posizione più corretta per la colonna vertebrale.

Acquista su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*