Bagagli a mano: quali portare in aereo? 5 zaini da viaggio che rispettano le dimensioni

Quando si parla di zaini le dimensioni sono tutto. Dovrebbero essere sufficientemente piccoli da essere portati in aereo e tanto capienti da essere veramente utili. Una combinazione non facilissima da trovare e che, insieme alla sicurezza e alla comodità, fa parte dei parametri con i quali abbiamo selezionato questi 5 zaini.

Gli zaini non servono soltanto per viaggiare, se ne fa un uso quotidiano per lo studio, per il lavoro, per spostarsi in città e anche per le gite fuori porta. Sono da considerare alleati grazie alla praticità e al poco ingombro.

Zaino bagaglio a mano Kono

Le dimensioni di 40 x 40 x 25 centimetri che equivalgono a una capienza di 20 litri, rispettano gli standard imposti dalle compagnie aeree per potere essere portato a bordo. Il punto forte di questo zaino, tuttavia, è nel poliestere elasticizzato, resistente e impermeabile con cui è costruito. Ogni cosa trova il suo posto grazie alle quattro pratiche tasche con zip e alla tasca esterna utile per trovare subito documenti, portafogli e titoli di viaggio.

La sicurezza è garantita dalla chiusura TSA con codice a tre cifre. Può essere messo sulle spalle oppure portato a mano.

Uno zaino utile anche a chi non prende l’aereo, un buon compagno di viaggio che si indossa comodamente grazie alle cinghie che ammortizzano il peso sulle spalle. La tasca per laptop ne fa un alleato anche per il lavoro.

Cabin Max Metz - Zaino piccolo da viaggio Stowaway

Anche questo zaino può essere portato a bordo degli aerei, grazie alle sue dimensioni di 40 x 40 x 25 centimetri. Tanto spazio (20 litri) per un peso a vuoto di 500 grammi, una piuma morbida e resistente.

L’ergonomia è il punto forte di questo zaino, rinforzato laddove trasferisce il peso su spalle e schiena, proprio per essere il più gradevole possibile anche a pieno carico.

Le tasche esterne sono pensate per potere trovare con facilità caricabatterie, documenti, portafogli e tutto ciò che occorre con maggiore frequenza quando si è in viaggio. È uno zaino adatto a qualsiasi spostamento, anche non vacanziero, e la pratica zip a valigia conferisce quella praticità che soddisfa anche chi ne fa uso per lavoro.

Hayayu Borse da Cabina

Uno zaino per persone pratiche e sempre in movimento. Le tasche interne consentono di tenere tutto in ordine, il tessuto resistente e impermeabile non teme le intemperie e la porta USB consente di ricaricare i propri dispositivi mobili applicando una powerbank.

La forma si adegua a chi veste elegante e a chi veste casual, è uno zaino pensato per soddisfare un’ampia platea di persone e può essere alloggiato sulla maniglia di un qualsiasi trolley, cosa apprezzata soprattutto da chi viaggia molto a prescindere dal mezzo di trasporto.

Le dimensioni sono quelle classiche da imbarco: 40 x 40 x 25 centimetri che si traducono in una capienza di 20 litri.

Kono zaino da viaggio

Lo zaino multistrato. 20 litri di capienza che corrispondono alle dimensioni di 40 x 40 x 25 centimetri, ossia gli standard imposti dalle compagnie aeree per portare un bagaglio a bordo ma, a fare la differenza, è il materiale traspirante che riduce la sudorazione, cosa non di poco conto soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno.

Alle pratiche tasche interne si aggiunge uno spazio abbondante per ospitare ciò che è più essenziale durante gli spostamenti. La solidità consente anche di farne un compagno per gli sport più audaci che richiedono accessori resistenti.

Può essere inserito sulla maniglia di qualsiasi trolley.

Lossga Zaino

Casual ed elegante nel medesimo tempo. Serio ma non troppo, insomma. Altro zaino che può essere imbarcato (dimensioni 40 x 40 x 25 centimetri e capienza di 20 litri) e che si presta tanto a chi ama i look casual quanto a chi non rinuncia a un tocco di eleganza neppure durante le ferie.



Scomparti in quantità per disporre ogni cosa al suo posto e cinghie elasticizzate interne per tenere saldi i vestiti nella loro posizione, è uno zaino che può essere utilizzato per qualsiasi scopo e che, grazie all’imbottitura particolarmente spessa, permette anche di trasportare contenuti pesanti.

