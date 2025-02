Micam, creatività e innovazione per il rilancio della calzatura

Il mondo della calzatura con la sua carica di innovazione, stile, creatività e sostenibilità si presenta con una visione globale a Micam, il salone programma a Fiera Milano dal 23 al 25 febbraio prossimi con 853 brand di cui 415 italiani e 438 internazionali da 28 paesi.

Una maxi-vetrina con le nuove collezioni delle migliori aziende internazionali e una forte rappresentanza dei distretti manifatturieri che fanno grande il Made in Italy nel mondo che presenteranno ai buyer le loro proposte dallo stile inconfondibile. Aziende di eccellenza, italiane ed estere, che continuano a scegliere Micam Milano come un hub di business unico per la sua formula arricchita da iniziative e facilitazioni online e on site con cui accoglie e accompagna gli operatori, trasformando la visita in una experience esclusiva, coinvolgente e stimolante.

In questa edizione numero 99 - a settembre Micam festeggerà la numero 100 - viene celebrata la capacità dei calzaturieri di rinnovarsi, evolvere e crescere continuamente perché sono “game changers” in grado di adattarsi a nuove sfide e affrontare con coraggio il cambiamento contro ogni imprevisto mantenendo saldo il legame con la tradizione. Il mondo della calzatura richiede infatti sempre nuove professionalità, capacità di visione di filiera, fantasia nell’invenzione di nuovi stili e rispetto per una storia di eccellenza che in Italia caratterizza il settore e le sue forme di espressione.

“Con la sua grande offerta espositiva e il palinsesto di eventi, Micam è la migliore risposta a un momento non facile del settore calzaturiero – spiega Giovanna Ceolini, presidente della manifestazione e di Assocalzaturifici –. Il 2024 si è chiuso con un calo dell’export dell’8,4% in valore e del fatturato del 9,4% oltre a una flessione della produzione. Tuttavia, le previsioni indicano un graduale miglioramento del mercato entro la fine dell’anno, con prospettive di ripresa sostenute dalla capacità di innovazione e dalla resilienza delle aziende”.

“In questo scenario, Micam si conferma un appuntamento internazionale irrinunciabile, punto di riferimento per brand, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo - aggiunge Ceolini -. La fiducia delle aziende espositrici nella manifestazione è evidente nella loro partecipazione, a dimostrazione di quanto Micam rappresenti una piattaforma strategica per sviluppare nuove opportunità di business e affrontare con slancio le sfide del mercato”.

Torna anche in questa edizione l’area Micam X, l’innovation hub di curato da Spin360, dedicato come sempre a importanti aspetti dell’evoluzione del prodotto che è dedicato ai quattro temi chiave Art, fashion, heritage and future, Trends and materials, Sustainability e The future of retail che saranno esplorati da professionisti del settore ed esperti globali. E torna la presentazione delle tendenze individuate da Wgsn che caratterizzeranno numerosi appuntamenti di Micam X: al centro della scena la “Trends Buyer’s Guide” elaborata da Livetrend, realizzata con l’apporto dell’Intelligenza Artificiale che ha elaborato gli stili e i trend delle prossime stagioni attraverso un’analisi dei flussi di dati sui social e di altre variabili, per offrire un’innovativa visione del futuro attraverso la vincente combinazione tra creatività umana e digitale.



Future of Retail è invece lo spazio dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita e ospita quattro aziende che propongono soluzioni avanzate utili per il settore: AQuest, Creative Production & Technology Company; Proke, un servizio preciso e veloce di presa misure a distanza; Threedium, The World's leading 3D and AR platform for Revenue Growth; WoV Labs con la loro proposta di Digital Product Passport.

L’ area Italian Start Up sarà il palcoscenico per giovani realtà italiane con una serie di proposte uniche e originali. In collaborazione con StyleIT e grazie al supporto di Ice e Maeci, le startup presentate sono Lubello, RE49 e Yush. Lubello ridefinisce il lusso nelle calzature da donna, offrendo una collezione che incarna un'innovazione audace e un'originalità sorprendente; RE49 è il brand di calzature realizzate con materiali iconici recuperati e riciclati direttamente: vele delle barche, sdraio e ombrelloni delle spiagge. Unisce tradizione artigianale, economia circolare, sostenibilità, tecnologia e design Italiano. Yush è leader nel settore delle calzature di lusso, unendo l’eccellenza dell’artigianato italiano con soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di approfondite ricerche scientifiche. Le calzature, realizzate a mano a Firenze con materiali di altissima qualità, incarnano l’eleganza e l’innovazione. Ogni modello integra solette intelligenti stampate in 3D e sensori IoT, con una tecnologia esclusiva di elettrostimolazione, controllabile tramite app Bluetooth, sviluppata per ottimizzare il benessere fisico, migliorare la circolazione e ridurre l’affaticamento.

Il “bello di imparare si scopre nell’Area Academy, spazio da esplorare pensato per avvicinare i giovani al mondo della calzatura. L’Academy svilupperà iniziative organizzate per offrire l’opportunità di scoprire il settore calzaturiero nelle sue tante sfaccettature: dalla progettazione alle tecniche di creazione della scarpa fino alla personalizzazione degli accessori. In mostra, la maestria dei giovani artigiani e del loro “saper fare”, pronto a ispirare le giovani generazioni, con un’iniziativa a cura di Alessandro Zannoni.

Non mancherannoì proposte tecnologiche: dalle macchine di maglieria Stoll che arricchiscono di finiture uniche le calzature degli atleti e quelle di lusso, alla stampa 3D Puntozero e Direct3D delle suole realizzate con materiali avveniristici fino all’opportunità di scoprire i processi di produzione attraverso la realtà virtuale grazie ai visori messi a disposizione dal progetto europeo Metaskills4 TCLF presentato in anteprima assoluta.

Al centro dell’Area Academy anche un’iniziativa per scatenare la fantasia dei giovani in un’, ovvero l’opportunità di creare cappucci personalizzati e postarli taggando @micam.milano e usando l’hashtag #micamacademy2025.Da segnalare il- martedì 25 febbraio alle 11.30 presso MicamX - che avrà come protagonista Ferragamo attraverso il racconto di Stefania Ricci direttore del Museo Ferragamo e responsabile degli eventi culturali nel mondo.

L’area dedicata agli “Emerging Designers” ospiterà i 12 creativi provenienti da tutto il mondo selezionati da una giuria di esperti del settore moda. Sostenibilità e originalità sono le parole chiave delle collezioni presentate: materiali riciclati o riciclabili e attenzione alla filiera produttiva, ma anche stile e personalità sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature che saranno proposte.

Micam Studio è infine la nuova area che ospiterà Elle - Grazia Italia Italia, Francia e Uk - Vanity Fair: animeranno lo spazio con shooting ed incontri esclusivi.

Il set diventerà la base operativa della redazione che effettuerà, in giorni diversi, brevi interviste, su tendenze, innovazione e futuro della moda. Verranno realizzati contenuti video e immagini esclusive per unire moda, creatività e storytelling che daranno ancora più valore alle calzature in esposizione.Tutte le informazioni su https://micam.it/