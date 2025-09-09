Micam e Mipel, 20mila visitatori per calzature e pelletteria

Micam, l’evento leader globale della calzatura di moda e Mipel, il salone internazionale della pelletteria e degli accessori moda si sono conclusi in Fiera Milano con 20.362 visitatori di cui 57% stranieri e 43% italiani che hanno potuto scoprire le collezioni primavera-estate 2026 proposte da oltre mille brand italiani ed esteri.

I visitatori professionali e i buyer sono arrivati da 126 Paesi con le migliori performance registrate da Spagna, Germania, Francia, Polonia, Cina, Giappone, Nigeria e Sud Africa a dimostrazione della forza dello strumento fieristico nel creare occasioni concrete di business potenziate dalla contemporaneità delle manifestazioni.

La rassegna è stata anche l’occasione per festeggiare le 100 edizioni di Micam. A celebrare il salone, un francobollo commemorativo emesso il 7 settembre 2025 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, parte della serie Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e la mostra 100 Steps Into The Future per raccontare l’evoluzione di Micam dalle origini nel 1931 a Vigevano a oggi.

Micam e Mipel continuano a camminare insieme confermandosi due punti di riferimento strategici per i rispettivi settori produttivi e le loro filiere nonostante le incertezze del contesto economico-politico attuale e all’anticipo dei due eventi rispetto alle consuete date che li vedevano protagonisti insieme alle altre

manifestazioni diin una sinergia del sistema moda che tornerà nel corso dell’anno prossimo. Micam 101 e Mipel 129 si terranno in Fiera Milano a Rho