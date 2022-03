MICAM Milano, il calzaturiero riparte dalla sostenibilità

La sostenibilità è il nuovo punto di partenza delle aziende del calzaturiero, alla ricerca di metodologie per garantire standard in linea per l’intera filiera produttiva. Ed è sotto questo unico tema che creatività, tecnica innovativa e stile si riuniscono per trasformarsi nel fulcro di MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature che si terrà a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022.

Molte le iniziative in programma, con tanto di spazio espositivo - la Green Zone - che fungerà da laboratorio di idee e luogo di promozione per le aziende partecipanti. Allestita nel padiglione 7, l’area consentirà agli operatori di scoprire come intraprendere il percorso per una produzione ancora più compatibile con i valori sociali, ambientali e di governance. Ed è qui che sarà possibile approfondire la sostenibilità rispetto a ogni punto di vista.

Sotto i riflettori sarà il marchio di certificazione VCS, Verified and Certified Steps: di proprietà di Assocalzaturifici, il brand punta ai più alti standard di sostenibilità. Per questo sarà allestito nella Green Zone di MICAM un corner apposito, in cui saranno messi in luce i punti salienti di VCS. Approccio sostenibile, qualità ed eccellenza manifatturiera riconosciuti da buyer e operatori del settore sono alla base del marchio che vanta un’ulteriore peculiarità. Infatti, VCS è anche uno strumento software, una “bussola” in grado di fornire riferimenti di benchmark e iniziative che permettono alle aziende di costruire o migliorare il proprio impatto di sostenibilità. Con live dedicati agli operatori di settore, MICAM consentirà di avere un primo approccio con il tool e misurare le performance aziendali su temi sociali, ambientali e di governance.

La mente dietro al progetto VCS è quella di Federico Brugnoli, imprenditore e innovatore per la moda sostenibile, recentemente insignito del Dottorato ad Honorem presso l’Università di Northampton.

La sostenibilità è anche al centro delle creazioni in mostra nell’area 20 x Green. Nello spazio, venti aziende dichiaratesi sostenibili in fatto di materiali, sistemi di produzione e ciclo di vita del prodotto, esporranno altrettanti prodotti realizzati rispettando i criteri alla base di tale importante filosofia. Sarà questa l’occasione per offrire agli addetti del settore un forte spunto di riflessione sul tema.

Nello spazio di ACBC, Circular Science Company italiana leader del settore per la creazione e produzione di calzature sostenibili, verrà invece presentata la prossima collezione Autunno Inverno. Il brand, certificato B Corp, coglierà inoltre l’occasione per mostrare le capsule collection nate dalla partnership con alcuni dei marchi più noti e rilevanti del settore: Alexander Smith, Geox, Malìparmi, Northwave, Pantofola d’Oro 1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model.

Allestito nella Green Zone del padiglione 7, MICAM X ospiterà il live streaming degli incontri che si terranno all’interno del padiglione 1. Gli ospiti potranno seguire in tempo reale ciò che accade sulla piattaforma di informazione e formazione di MICAM, rimanendo sempre aggiornati sul tema chiave dell’innovation hub.