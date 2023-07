Le migliori offerte sotto i 50 euro: tutti i prodotti imperdibili

Non è mai troppo tardi per dedicarsi allo shopping online e approfittare delle offerte Amazon in occasione del Prime Day, che termina alla mezzanotte del 12 luglio.

Un’occasione da non perdere per accedere alle promozioni su moltissimi prodotti, riservate ai clienti Amazon Prime. Chi non l’avesse già fatto, può iscriversi al servizio in pochi e semplici passaggi per ricevere i propri acquisti nell’arco di un giorno con la spedizione veloce, ma anche per accedere ai servizi di streaming video e tanto altro.

La lista dei prodotti scontati è lunga e variegata. Ecco la selezione di alcune offerte da non lasciarsi scappare.

Moda

Costume da bagno intero da donna Cupshe

Moderno e raffinato, il costume da bagno intero da donna Cupshe permette di sfoggiare un look elegante anche in spiaggia o in piscina. Il costume, con scollo a V profondo e spalline regolabili, presenta un motivo arricciato sul davanti e sulla schiena.

Infradito Havaianas Brasil da uomo

Indiscusso evergreen per l’estate, le infradito Havaianas Brasil da uomo sono ideali al mare, in piscina, a casa e in ogni ambiente dove ci si vuole sentire comodi senza tuttavia rinunciare allo stile.

Hawkers Divine Occhiali da Sole Donna

Tra gli accessori più ricercati dell’estate, gli occhiali da sole da donna Hawkers Divine si caratterizzano per un design moderno e ricercato, garantendo una visuale ottimale anche sotto il sole.

Casa

Ezviz telecamera da interno Wi-Fi

Grazie alla sua visione notturna con lente grandangolare, alla risoluzione di 1080P in Full HD e all’avviso di movimento, la telecamera da interno Ezviz si connette al Wi-Fi e permette di osservare ogni movimento quando si è fuori casa, ricevendo una foto e un avviso sul proprio telefono.

Stendibiancheria salvaspazio Wenko

Extra stretto, lo stendibiancheria Wenko salvaspazio in acciaio inossidabile vanta una lunghezza di asciugatura di 5,5m, adatto anche per balconi e vasche da bagno.

Scopa elettrica Di4 Aspirovac CA600

La scopa elettrica senza sacco Di4 Aspirovac CA600 è un valido aiuto in casa, grazie al cavo allungabile fino a 6 metri e ai numerosi accessori inclusi. Maneggevole e potente, è dotata di un deposito da 0,6 litri e grazie alla tecnologia del filtro HEPA intrappola anche le particelle di polvere più piccole.

Cucina

Set di posate in acciaio Inox Lagostina

Un set di posate in acciaio Inox 18/10 Lagostina, compost da 24 pezzi in tutto e caratterizzato da una finitura lucida e a specchio: ecco cosa non dovrebbe mai mancare in cucina per non rinunciare a un tocco di raffinatezza ma anche all’alta qualità e alla massima durata nel tempo.

Bosch CleverMixx mixer a immersione

Pratico e sempre utile in cucina, il mixer a immersione Bosch CleverMixx garantisce la massima potenza per frullare e miscelare facilmente. La lama resistente in acciaio inossidabile a 4 ali, inoltre, garantisce un'azione di taglio più precisa.

Macchina sottovuoto per alimenti Bonsenkitchen

Preziosa alleata in cucina, la macchina sottovuoto Bonsenkitchen 5 in 1 permette la conservazione degli alimenti freschi, con modalità a secco e a umido.

Cura della persona

Beurer BM 27 misuratore di pressione da braccio

Pratico misuratore di pressione da braccio Beurer, con 4x30 posizioni di memoria per rilevare facilmente anche le aritmie grazie all’indicatore di rischio su scala colorata OMS.

Spazzolino elettrico Braun Oral-B Smart 4 4500

Oltre a rimuovere facilmente la placca, lo spazzolino elettrico Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction sbianca delicatamente i denti fin dal primo utilizzo, rimuovendo anche le macchie superficiali.

Pistola per massaggio muscolare Ekupuz

Con le sue 30 velocità regolabili, la pistola per massaggio professionale Ekupuz può soddisfare le diverse esigenze di massaggio, raggiungendo anche una profondità di 14 millimetri.

Infanzia

Foppapedretti Clever seggiolino auto

Adatto ai bambini dai 3 ai 12 anni, il seggiolino auto Foppapedretti Clever Gruppo 2-3 (fascia 15-36 Kg), si fissa facilmente al sedile con la cintura a 3 punti in dotazione al veicolo.

Tommee Tippee ricariche per Mangiapannolini

Comode e igieniche, le ricariche per il mangiapannolini Twist And Click di Tommee Tippee sono dotate di pellicola antibatterica prodotta in modo biologico.

Solidee luce notturna per neonato

Perfetta per la camera dei bambini, la luce notturna Led ricaricabile ha 7 multicolori ed è realizzata in silicone sicuro, non tossico, ecologico e materiale ABS.

Tecnologia

SoundPEATS cuffie bluetooth

Le cuffie bluetooth SoundPEATS Capsule3 Pro hanno 52 ore di autonomia. Permettono una migliore esperienza audio grazie alla tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore.

Orologio smart Huawei Band

Di casa Huawei, l’orologio smart ha un design ultra-sottile e un’autonomia di 14 giorni. Permette di monitorare facilmente il sonno, lo stress e lo stato di salute, anche in modalità allenamento.

Anker caricabatterie portatile wireless

Un pratico caricabatterie portatile di casa Anker in modalità wireless. Il dispositivo funziona perfettamente con gli iPhone.

