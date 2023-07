Cura del corpo e bellezza: dalle creme ai rasoi, le offerte beauty imbattibili

La cura della persona è un'attività quotidiana che necessita degli strumenti giusti, in grado di garantire il giusto livello di benessere per una bellezza sana e visibile. L'ideale è utilizzare prodotti efficaci e di qualità, alcuni dei quali oggetto di offerte piuttosto interessanti in occasione di Amazon Prime Day 2023.

Dalle creme per il viso e per il corpo ai rasoi, sono molteplici le possibilità per prendersi cura della propria persona e contribuire alla propria naturale bellezza. Il panorama di prodotti presenti tra le offerte Amazon Prime Day è piuttosto ampio rendendo possibile un acquisto a prezzo scontato di qualche articolo "must have", da "avere assolutamente".

Braun Silk-épil 9, l'epilatore elettrico impermeabile al 100%

Che sia per un acquisto personale o per un regalo, l'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 fa dell'epilazione facile e veloce i suoi tratti distintivi. Merito dell'ampia testina flessibile e dell'impermeabilità al 100%, che ne permette un utilizzo in vasca o in doccia per un'esperienza meno dolorosa. Senza fili, grazie alla luce pulsante rivela anche i peli meno visibili.

Braun MGK5380 per la cura ottimale di barba e capelli

Con Braun MGK5380 Regolabarba Tagliacapelli l'attenzione in questo Amazon Prime Day viene spostata sulla bellezza maschile, con la possibilità di curare al meglio sia la propria barba che i capelli. Un kit di nove elementi permetterà un'assoluta precisione sia sul viso che nella gestione della chioma, per un taglio preciso e veloce.

ghd GOLD STYLER, capelli lisci dalla radice alle punte

Gdh Gold Styler è una piastra per capelli che assicura un risultato ottimale, dalla radice alle punte. La tecnologia "Dual-Zone" e il doppio sensore di calore contribuiscono poi a rendere sicuro il suo utilizzo, grazie anche al riscaldatore con superficie in ceramica, riducendo i possibili rischi per la salute dei capelli mantenendo una temperatura costante di 185 gradi.

Asciugacapelli Professionale per un'azione rapida e delicata

Un'asciugatura professionale ad azione rapida e delicata sui capelli per l'asciugacapelli firmato GUARD & REVIVAL TREAT. Un apparecchio da 3500W con Ion negativo (per un effetto antistatico) e una temperatura costante, per il massimo rispetto della chioma femminile e maschile. Il dispositivo è dotato anche di diaframma e di concentratore, per un look sempre sotto controllo.

Beurer set per manicure e pedicure impeccabili

Beurer Set Manicure/Pedicure Mp 64 punta a rendere semplice, ma sempre con il massimo dello stile, l'attività di cura delle unghie. Che siano quelle delle mani o dei piedi, lei o lui potranno contare su 10 accessori e feltro di alta qualità, grazie ai quali ottenere un risultato professionale e preciso. Una ricarica completa della batteria assicurerà un funzionamento initerrotto di circa 2 ore.

Abbronzatura perfetta anche a casa

Poco tempo per andare al mare o annoiati dal dover trascorrere ore sotto il sole in attesa di colorare un po' la pelle? In soccorso arriva l'autoabbronzante Collistar in gocce concentrato, per ottenere anche a casa un'abbronzatura rapida e senza macchie. Sarà sufficiente attendere un'ora dopo l'applicazione per un effetto intenso e adatto a tutti i tipi di carnagione.

Crema viso antietà giorno con acido ialuronico

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3 fa affidamento su una formula arricchita con acido ialuronico, vitamina C e Pro-Retinolo. Grazie a questo mix di sostanze benefiche per la pelle aiuta a ricostruire l'epidermide e a ristrutturare l'architettura della cute. Ideale anche per il collo, da applicare ogni mattina con un leggero massaggio con movimenti circolari.

Detergente CeraVe contro imperfezioni e pelle grassa

Il detergente in schiuma CeraVe punta sull'acido salicilico e l'argilla purificante per fronteggiare imperfezioni e pelle grassa con tendenza all'acne. Grazie anche alla Oil-Absorbing Technology, per il rispetto del film protettivo della pelle, questo detergente riduce la visibilità dei pori e contribuisce a rimuovere il sebo in eccesso.

Rilastil Crema per dire combattere le smagliature

Appositamente studiata per le pelli più sensibili e soggette ad allergie, Rilastil Crema è una soluzione idratante, emolliente ed elasticizzante arricchita con burro di Karité e vitamina E. Grazie a questo prodotto sarà possibile combattere le smagliature e ridurne gli antiestetici effetti.

Garnier Siero Notte per una pelle morbida e luminosa

In caso di pelle spenta l'azione di Garnier Siero Notte con il 10% di vitamina C pura sarà l'ideale per donare alla propria cute una nuova luminosità e un'incredibile morbidezza. La pelle risulterà rinvigorita e più elastica, anche grazie alla presenza nella formula di acido ialuronico.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops contro la pelle secca

Contro la pelle secca Elizabeth Arden mette in campo una soluzione naturale a base di tè verde e miele, ad azione levigante e lenitiva. Il suo profumo speziato la rende piuttosto piacevole anche a livello olfattivo, lasciando spazio anche per un piacevole massaggio rilassante.

