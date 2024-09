Milano Fashion & Jewels, stile e creatività senza limiti

Il mondo affascinante del gioiello e dell’accessorio moda torna in scena a Milano Fashion&Jewels dal 14 al 17 settembre in Fieramilano (Rho) con un’edizione ricca di novità fra nuove proposte, prodotti esclusivi e di alta qualità che rispondono alle esigenze di chi cerca il meglio in fatto di creatività, artigianato e pratiche sostenibili. Oltre 650 i brand presenti, il 50% dei quali proveniente da 37 diversi paesi stranieri, sottolineano l’internazionalità della manifestazione che è un viaggio attraverso culture e tradizioni diverse che si proponene come un contenitore privilegiato di creazioni e di idee la cui base è costituita da un lavoro di ricerca declinato da prodotti esclusivi e di qualità, originali per il loro contenuto di innovazione e “saper fare bene a mano” artigianale, un patrimonio culturale ed espressivo che rappresenta l’anima delle creazioni nate e sviluppate sotto l’egida di una “intelligenza artigianale” sempre più imprescindibile.

Appuntamento irrinunciabile per gli addetti del settore e per le piccole e medie imprese desiderose di espandere il proprio mercato a livello globale, che propone un percorso in tre diversi padiglioni che corrispondono alle tre sezioni della mostra: Fashion Accessories & Apparel, Jewellery, F&J Delivery. Idee e di visioni, espresse attraverso collezioni in grado di soddisfare i desiderata di un pubblico esigente, proponendo anche nuove sinergie che possano fa germogliare stimoli creativi e occasioni di business.

Milano Fashion&Jewels mette al centro anche la sostenibilità che stagione dopo stagione diventa sempre più centrale , ospitando lo spazio Exploring Sustainable Fashion, curato da Guya Manzoni e Marina Savarese - fondatrici di Sfashion-net la rete dedicata ai brand di moda slow, critica e indipendente è un’area dedicata a undici realtà che hanno la sostenibilità nel loro Dna e propongono collezioni di abbigliamento e accessori realizzati secondo pratiche ecologiche e processi rispettosi dell'ambiente. Non solo, la manifestazione continua il suo impegno sl tema della sostenibilità, già iniziato nel 2022, misurando l'impronta di carbonio con l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di CO2.

Edizione dopo edizione Milano Fashion&Jewels conferma anche la sua identità di osservatorio privilegiato aprendosi a un’esplorazione sempre più approfondita verso i trend futuri e in collaborazione con Poli.Design dà vita a due aree che raccontano la visione del futuro dei giovani talenti. La prima, Visionaires, con la sua inedita veste “for fashion”, è dedicata ai #visionaires che hanno collaborato con direttori creativi e fashion stylist mettendo il loro genio al servizio della moda con un viaggio nel cuore del gioiello, tra materiali, forme e stili diversi. La seconda, Design Directions, uno spazio multimediale deputato a tracciare le linee guida per il gioiello moda e l’accessorio del prossimo biennio indagando due nuove macro-tendenze: BeautyPure e AdoraBold.

Sinergie creative e sguardo al futuro concentrato proprio sui talenti del domani, sono un altro dei temi delle collaborazioni, a partire dal nuovo progetto con IED Milano che vede 13 studenti del Master in Fashion Design, impegnati nella realizzazione di collezioni incentrato sull’upcycling creativo e declinato in una proposta che sarà protagonista in fiera anche di una sfilata speciale.

Una delle sfide di Milano Fashion&Jewels è poi quella di fare sistema anche attraverso incontri e e approfondimenti declinati in un calendario di talk, workshop e masterclass pensato per promuovere il confronto e il dibattito sui temi più importanti per i retailer del settore e offrire un’overview aggiornata sull’attualità: dalle strategie marketing per le piattaforme social all’analisi a 360 gradi sul commercio, passando per i nuovi protagonisti del web, con un occhio all’armocromia fino all’attesissima Master Class con Elle.

Tra gli obiettivi c’è poi quello di ampliare business e opportunità di networking anche con nuove aree ideate per delineare ancora meglio lo scenario attuale del mercato e tracciare le direttive dei trend del gioiello e dell’accessorio moda. A partire da TheOneMilano che, grazie all’accordo con la China National Garment Association, presenterà un collettivo di proposte capaci di creare un ponte ideale tra l’Italia e la Cina, per seguire con Mipel Overseas dedicato a un’offerta internazionale di accessori in pelletteria per il mercato italiano ed europeo.

E ancora da segnalare WeLoveModainItaly by CNA Federmoda, iniziativa che celebra l'artigianato italiano con un focus su innovazione e tradizione. Suddiviso in due aree collettive, una dedicata ad accessori e abbigliamento e l’altra ai gioielli, ospita realtà imprenditoriali che esprimono al meglio la qualità della manifattura italiana e ancora Ready to Show@Mfj, spazio interamente dedicato al sourcing di abbigliamento e accessori moda, realizzato in collaborazione con Georges Papa, figura di spicco nel fashion system e nell'organizzazione di eventi moda a livello internazionale, che vedrà la partecipazione di produttori selezionati da tutto il mondo, per offrire un’ampia gamma di proposte.

Da sottolineare infine l’importante contemporaneità con Micam Milano, il Salone Internazionale della calzatura e Mipel, il Salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio moda - dal 15 al 17 settembre - mentre sarà solo parziale la sovrapposizione con Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti nel quartiere fieristico di Fiera Milano, dal 17 al 19 settembre. Ulteriori aspetti che contribuiscono a rendere Milano Fashion&Jewels molto più che una fiera ma un’esperienza che, seguendo le direttive di tradizione, innovazione e sostenibilità, è diventata irrinunciabile per la crescita del business.

Milano Fashion&Jewels dal 14 al 17 settembre 2024 (sabato

14, ingresso visitatori solo su invito)fieramilano (Rho)Padiglione 6 - JEWELLERYPadiglione 10 - FASHION ACCESSORIES & APPARELPadiglione 7 - F&J DELIVERY together with TheOne Milano e MIPEL Overseas