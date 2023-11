Piedi sempre al caldo: ecco gli stivali per le freddolose (e le fashion victim)

Quando arriva l’inverno, gli stivali rappresentano allo stesso tempo una protezione contro il freddo, ma anche un accessorio di moda irrinunciabile. E anche le donne più freddolose riescono a sfruttare entrambe queste caratteristiche, ricorrendo a stivali e stivaletti bellissimi, ma anche foderati e portatori di calore (e quindi molto utili per chi soffre di estremità fredde). Qui di seguito alcuni modelli imperdibili acquistabili su Amazon.

Ugg Classic Mini

Quando si parla di un tale marchio, tanto amato e dalla qualità riconosciuta, che ha prodotto moltissime imitazioni, le appassionate del genere sono veramente tantissime. Gli Ugg Classic Mini sono stivaletti comodi - tanto che alcuni li indossano in casa, al posto delle più sciatte pantofole - e sono fatte in gomma, pelle scamosciata e lana. L’altezza arriva alla caviglia, quindi si tratta di stivali bassi, che si infilano molto facilmente.

Acquista il prodotto su Amazon

Ugg Bailey Bow

Lo stesso vale anche per quest’altro modello del marchio: la differenza è che gli Ugg Bailey Bow sono alti fino al polpaccio presentano dei dettagli interessanti sul retro, che li eleggono di diritto come scarpe “sociali” per eccellenza, ovvero destinate alle uscite, al lavoro, al tempo libero fuori casa. Con tutta la comodità (o anche più) di un paio di pantofole.

Acquista il prodotto su Amazon

Dr Martens Original 1460

Negli anni ’90 sono stati l’icona per molti, ma quando sono tornati nel Terzo Millennio, i Dr Martens Original 1460 hanno abbracciato variabili e tendenze: una su tutte una calda fodera all’interno su alcuni modelli. Come questo che internamente è rivestito in Teddy per permettere di affrontare anche le temperature più rigide. I classici stivali in pelle a 8 buchi vengono quindi rivisitati, per essere glamour sì, ma anche pratici per le diverse stagioni.

Acquista il prodotto su Amazon

Sketchers

Nel dialogo di un celebre film degli anni ’90 dalla trama letterario-adolescenziale le Sketchers rappresentavano il discrimine tra piacere e amare: oggi sono, più che mai, tra gli stivali invernali must-have per le donne. Principalmente per coniugare estetica e comodità. Sono fatti in pelle e tessuto e si prestano a essere abbinate a diversi outfit.

Acquista il prodotto su Amazon

Eagsouni

Per chi ama lo stile più casual, per chi ha bisogno di un paio di stivali anche per attività fisiche all’aria aperta, la scelta non può essere che questo modello di Eagsouni. Si tratta di stivaletti allacciati e impermeabili, molto facili da pulire e foderati con una rete per tenere i piedi caldi e asciutti. Sono inoltre dotati di una suola in gomma antiscivolo, per affrontare qualunque tipo di terreno o intemperie.

Acquista il prodotto su Amazon

Hitmars

Un tocco di eleganza senza dimenticare calore e comodità. Gli stivaletti di Hitmars, scamosciati e foderati, hanno un piccolo tacco molto comodo e stabile, non troppo alto e quindi adatto a sostenere al meglio la colonna vertebrale. I materiali con cui sono stati realizzati sono sintetici e amici dell’ambiente: il 65% di essi è di contenuto riciclato per ridurre l’impatto ambientale.

Acquista il prodotto su Amazon

Hsyooes

Per chi desidera qualcosa di meno impegnativo sul piano dello stile, qualcosa di più sportivo ma senza rinunciare a essere alla moda, ci sono gli stivali foderati Hsyooes, fatti in materiali sintetici e gomma, con una suola antiscivolo resistenti all’usura. Sono impermeabili, e quindi impediscono che l’umidità sia a contatto con il piede. Possono andare bene sia per stare in casa sia per uscire in diversi contesti e occasioni.

Acquista il prodotto su Amazon

Gaatpot

Ancora degli stivaletti con il tacco, e anche questo molto comodo, poiché montato su una zeppa, per agevolare l’equilibrio di chi li indosserà. Si tratta degli stivali Gaatpot, foderati internamente in Teddy, mentre all’esterno sono in tessuto sintetico e gomma. Sono perfetti per andare al lavoro o per tutte le uscite sociali che si desidera.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*