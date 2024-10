Purple-Sign of the Times, moda e musica fanno sistema in Fiera Milano

Moda e musica insieme per formare un nuovo “spartito” o meglio un format fieristico da declinare come grande evento aperto al pubblico in Fiera Milano a Rho durante la Fashion Week che si terrà dal 26 al 28 settembre 2025 segnando un cambio di passo proponendo una manifestazione business to consumer inclusiva, contemporanea e di tendenza che mixa i brand con la fan base di grandi dj, cantanti e band che si esibiscono durante la manifestazione. È PURPLE - Sign of the Times che accoglierà negli spazi fieristici, da mezzogiorno a mezzanotte, brand di punta della moda, musica e non solo coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica, immersa ed emozionale mentre nelle “piazze” dei padiglioni si alterneranno su diversi palchi talenti musicali di livello internazionale e le aziende espositrici potranno organizzare contest, presentazioni e test di prodotti, performance artistiche, e molto altro.

Espressione di quel “modello Milano” che non si ferma e guarda avanti questa volta per iniziativa di M.Seventy e Fiera Milano che hanno uniscono le forze partendo dall’idea di Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy, fondatore e organizzatore del salone WHITE e di numerosi eventi del mondo fashion e trova la “sinergia perfetta” con il il più importante operatore fieristico e congressuale italiano, uno dei maggiori al mondo, che ospita e organizza eventi chiave del settore fashion e accessorio moda.

A sostenere il progetto anche il Comune di Milano e partner come Warner Music Italia che sta già selezionando gli artisti che si avvicenderanno on stage, Radio 105 del Gruppo RadioMediaset che trasmetterà live dalle piazze di Fiera Milano, Slam Jam da anni punto di riferimento internazionale del mondo urban e contemporary, Pezzo di Studio e Certo, due realtà già affermate ma di nuova generazione, che cureranno la creatività e la comunicazione social di Purple - Sign of the Times. Tra i partner ci sarà anche Beppe Angiolini, ceo di Sugar, come fashion consultant.

Presentazione a Palazzo Marino con un incontro a cui hanno partecipato tra gli altri Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy, il vice direttore generale di Fiera Milano Roberto Foresti, l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Milano, Alessia Cappello e il cantante Achille Lauro come testimonial d’eccezione per il mondo musicale contemporaneo che ha detto sentirsi “onorato per essere riconosciuto come l’artista contemporaneo di Warner Music che, in questi anni, ha unito i mondi della moda e della musica, sostengo Warner Music e credo fermamente nei progetti inclusivi di qualsiasi genere. Siamo promotori della forza della cultura italiana, di cui moda e musica sono parte integrante e che costituiscono un patrimonio di grande valore per il nostro Paese”. Questo, ha aggiunto, “senza dimenticare gli ultimi perché l'inclusività è un valore fondamentale in un mondo fatto di diseguaglianze, una situazione che a Milano si vede ogni giorno. Penso per esempio ai quartieri periferici, a San Siro, e spesso è da quelle realtà che musica e mode nascono, dal mondo degli invisibili”.

"L'opportunità è quella di mettere a disposizione la nostra piattaforma per una manifestazione completamente innovativa e aperta dedicata completamente ai giovani che vogliono informarsi sulle nuove tendenze e ascoltare della buona musica”, ha spiegato il vice direttore generale di Fiera Milano Roberto Foresti, ribadendo come l'inclusività sarà la chiave di PURPLE - Sign of the Times. “Aperto a tutti, di tutte le età e da tutte le destinazioni: potranno vestirsi, guardare, ricercare il modo di essere come vogliono attraverso la musica e la visione della moda".

“È una svolta strategica nel nostro percorso di diversificazione e crescita, soprattutto nel settore dell'entertainment, che per Fiera Milano rappresenta una nuova linea di business, come previsto dal piano strategico. Grazie a questo nuovo progetto apriamo le nostre venue a eventi rivolti al grande pubblico capaci di attrarre un nuovo target e intercettare le community emergenti - ha aggiunto Foresti, che ha anche ricordato che Fiera Miloano ospiterà gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 -. L’obiettivo è consolidare Fiera Milano come punto di riferimento per l’intrattenimento, un settore in forte espansione. Purple - Sign of the Times per noi è un passo importante per costruire nuove esperienze che parlano un linguaggio contemporaneo e inclusivo, in linea con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo”.

“Da tempo ragiono su quanto la moda abbia bisogno di un format inclusivo e questo è il momento perfetto per creare un appuntamento aperto ai non addetti ai lavori in una città già molto ricettiva sul fronte di eventi dal respiro internazionale e democratico - ha spiegato Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy -. Creare un ponte tra moda e musica significa offrire esperienze di grande qualità al pubblico che si riconoscerà nelle tendenze e nei valori degli artisti e dei marchi presenti. PURPLE - Sign of the Times debutterà nel settembre 2025 con il suo calendario in Fiera Milano, ma sogno un fiorire di appuntamenti in tutta la città”.

“Sappiamo quanto la moda sia importante per la città, per la sua attrattivi internazionale e per le aziende ma lo sono anche l'inclusione e l'accessibilità, valori fondamentali per Milano, che conferma ancora una volta come il fare rete rappresenti una scelta vincente - ha detto Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano -. Anche il settore della moda organizza qualcosa in città per i cittadini per farli sentire parte di qualcosa. Non dimentichiamo che senza cultura non c'è economia. Qualcuno in passato diceva che con la cultura non si mangiasse, io penso esattamente il contrario".

Il layout tecnico dell’evento si basa su nuovi concetti fieristici per dare spazio a una soluzione innovativa, dinamica e prevede una vera e propria città, la Purple City in cui ogni azienda potrà avere la propria Purple House, una “casa” delimitata da confini, in cui ci sarà piena libertà di personalizzazione per ricreare la propria dimensione e accogliere le persone che vorranno realizzare contenuti, foto, video. I talenti selezionati da Warner Music Italia (tra cui tre headliner internazionali, star della scena italiana e dj di ricerca) si esibiranno a turno sui palchi delle Purple Square e saranno disponibili per meet&greet e interviste. Il tutto mentre i brand espositori potranno organizzare contest, presentazioni, performance artistiche, test di prodotto, esibizioni sportive, workshop e lanci e vendita di limited edition e capsule collection, accompagnati dalle trasmissioni live di Radio 105.

Da sottolineare che Sign of the Times, il payoff scelto anche per il progetto, significa comprendere quanto gran parte del business oggi venga generato dai social, capaci di amplificare la comunicazione in modo esponenziale e per questo. PURPLE - Sign of the Times - che nella prima edizione punta ad accogliere oltre 40mila visitatori, generando così un significativo valore di business -, con l’unione di skills e ambiti differenti, diventa la risposta perfetta per tutte le aziende in cerca di un equilibrio tra mondi digitali e l’ancora fondamentale elemento fisico. Obiettivo: diventare un punto di riferimento in Europa.

Un crossover rivoluzionario, che oltre a moda e musica possa allargarsi ai diversi mondi del lifestyle e del vintage, a tutto ciò che fa tendenza e che, sul lungo termine, richiami presenze così numerose da tradursi anche in un indotto importante per la città di Milano.