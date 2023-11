Black Friday: piastre ghd e arricciacapelli per acconciature "wow"

Ha preso il via la settimana dedicata alle offerte del Black Friday di Amazon, l'occasione perfetta per acquistare tanti prodotti e accessori in sconto. Un'opportunità importante per fare acquisti, con un occhio al Natale, ma a prezzi vantaggiosi e convenienti. E perché no, magari mettendo a confronto le caratteristiche più importanti di piastre e arricciacapelli di ultima generazione, così da intercettare il modello più interessante e dalle funzionalità più interessanti.

Del resto la cura del capelli, da tempo, sta prendendo sempre più piede, complice il desiderio di mostrare una capigliatura sempre in ordine e con uno styling perfetto. E se i prodotti per il beauty e la cura riempiono le nostre case, per la piega e lo styling è importante affidarsi agli accessori più adatti. Veri e propri articoli multifunzionali, dalle prestazioni eccellenti e in grando di garantire un effetto "wow".

Piastre e arricciacapelli, qualche indicazione per la scelta

Come si sceglie il prodotto più adatto per la propria capigliatura? Quale piastra garantisce un effetto liscio perfetto e quale arricciacapelli modella le ciocche con grazia? Prima di effettuare una scelta è fondamentale considerare alcuni fattori e caratteristiche:

lunghezza dei capelli : un dettaglio fondamentale che può spingere verso la scelta di un articolo al posto di un altro;

: un dettaglio fondamentale che può spingere verso la scelta di un articolo al posto di un altro; impugnatura ergonomica e dimensioni: un caratteristica che riguarda sia la pistra che l'arricciacapelli, e che può rendere i movimenti più agili e veloci;

tecnologia : può essere a vapore, a effetto ionizzante per ridurre l'effetto crespo, wet to dry, con raffreddamento attivo, a infrarossi e molto altro;

: può essere a vapore, a effetto ionizzante per ridurre l'effetto crespo, wet to dry, con raffreddamento attivo, a infrarossi e molto altro; rivestimento e materiale: possono presentare un rivestimento in alluminio, ma anche in titanio utile per mantenere il calore, tormalina con azione inozzante, oppure ceramica per una passata più efficace.

Senza dimenticare della potenza, della capacità di regolare il calore e del formato stesso dell'articolo. Tutte caratteristiche da non sottovalutare, che possono guidare nell'acquisto verso il prodotto più adatto.

ghd gold piastra professionale

Professionalità allo stato puro con la piastra ghd Gold, per capelli subito lisci e setosi. Tutto merito della tecnologia Dual-Zone con sensori del calore presenti nelle due lamelle, perfetti per mantenere una temperatura di styling ottimale e costante di 185°C. Inoltre, le lamelle fluttuanti in ceramica, eliminano l'effetto crespo e permettono di creare varie tipologie di styling: dal riccio al liscio, passando per le stilose beach waves. Per un articolo maneggevole, pratico, funzionale e che rispetta la salute dei capelli. Compralo in offerta su Amazon.

Philips Auto curler 8000 arricciacapelli

L'arriciacapelli automatico Philips Auto curler 8000 è facile da utilizzare e molto intuitivo, basta premere un bottone per creare ricci morbidi e d'effetto. Super protetti dall tecnologia MoistureProtect Philips che controlla, adatta, protegge l'idratrazione naturale dei capelli. Facile da maneggiare e impugnare, con design cilindrico, realizza i ricci in pochi attimi grazie alle 27 opzioni di styling fino a eliminare l'effetto crespo. Un segnale acustico avvisa quando l'acconciatura è pronta, per uno styling sicuro anche grazie al controllo della temperatura. Compralo in offerta su Amazon.

Imetec Bellissima la piastra per un liscio luminoso

La piastra per capelli Bellissima di Imetec concentra la sua attenzione sulla cura del capello, grazie al rivestimento delle piastre in ceramica e olio di Argan. Un'accortezza fondamentale che consente di ottenere una capigliatura liscia, morbida e setosa, oltre a proteggerla dal calore. Inoltre è dotata di tecnologia a vapore utile per preservare la giusta idratazione dei capelli, un aiuto importante contro l'effetto crespo. Si maneggia e utilizza con facilità, mentre il design arrotondato permette di creare anche acconciature mosse. Compralo in offerta su Amazon.

Remington Keratin Therapy Pro Piastra per capelli

La piastra per capelli Keratin Therapy Pro di Remington vanta due piastre con rivestimento in cheratina e ceramica, in grado di rilevare il livello di idratazione del capello e regolare la temperatura. Una soluzione perfetta per preservarne il benessere, grazie alla presenza del sensore Heat Protection, con capelli subito lisci e idratati. La piastra è pronta in soli 15 secondi, mentre le piastre oscillanti offrono una pressione costante per ottenere un liscio uniforme e setoso. Compralo in offerta su Amazon.

Remington PearlWand arriccicapelli

Un arricciacapelli davvero di ultima generazione quello di Remington, il modello PearlWand vanta una maneggevole struttura conica con rivestimento in ceramica e perla. In grado di garantire un calore uniforme, scivolando tra i capelli per realizzare ricci morbidi e stilosi. La temperatura è regolabile in base alla necessità, con tanto di blocco per evitare cambi accidentali. Il guanto in dotazione consente un utilizzo dell'arricciacapelli più sicuro e rapido, per una piega perfetta come dal parrucchiere. Compralo in offerta su Amazon.

ghd Curve Thin Wand l'arricciacapelli moderno

La tecnologia riscaldante ultra compatta PTC dell'arricciacapelli Curve Thin Wand di ghd è una delle caratteristiche utili, così da preservare la temperatura costante durante lo styling. I ricci appaiono perfetti, morbidi e ben definiti, un lavoro professionale che dura a lungo. Il fusto sottile e conico dell'arricciacapelli è perfetto pre creare ogni tipologia di acconciatura mossa, per una piega sana e curata anche in pochi secondi. Facile da utilizzare, sicuro, permette di creare stili di qualità ogni giorno. Compralo in offerta su Amazon.

*Articolo sponsorizzato Amazon*

