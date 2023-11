Black Friday su Timberland, Geox, Clarks: stivali e stivaletti per l'inverno

Sta per arrivare l’inverno e gli stivali appaiono essere uno degli accessori necessari per affrontare il freddo e le intemperie. Gli stivali invernali, per lei e per lui, servono agli spostamenti quotidiani e devono possedere determinate caratteristiche in termini di materiali, per proteggere dal freddo, dalla pioggia e talvolta anche dalla neve. E per scegliere i propri paia preferiti, basta dare una scorsa agli sconti del Black Friday.

Ci sono infatti delle caratteristiche da tener presente quando si acquista un paio di stivali:

il rapporto qualità-prezzo , ma con un occhio soprattutto alla qualità, perché un paio di stivali di mediocre fattura realizzati con materiali non eccelsi rischiano di non proteggere i piedi a sufficienza;

per cui queste calzature andranno indossate, ovvero se occorrono per una situazione formale, informale o addirittura sportiva e quindi regolarsi in base allo stile richiesto dall’occasione stessa; la possibilità di abbinare le calzature ai vestiti presenti nel proprio guardaroba invernale.

Qui di seguito alcune paia di stivali per uomo e per donna, tutti acquistabili su Amazon, che rispondono a questi requisiti: in altre parole c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Clarks Batcombe Lord

Un po’ anfibi, un po’ stivaletti da motociclista. Acquistare un paio di Clarks Batcombe Lord è una garanzia, non solo perché provengono da un’azienda britannica tra le più celebri nel settore calzaturiero, ma anche perché il modello è bello ed elegante. E non finisce qui: queste scarpe da uomo sono particolarmente comodo, perché offrono un supporto speciale e piedi e caviglia: questo significa che possono essere indossate per molte ore senza avvertire stanchezza. La suola è leggera e flessibile, e i colori disponibili sono nero e marrone. Sono particolarmente indicati per chi, pur abbracciando un look casual non vuole rinunciare a uno stile raffinato.

Timberland Basic

Qui ci si trova al cospetto del mito: le Timberland Basic da uomo sono le calzature dei paninari negli anni ’80. E sono arrivate ben oltre il terzo millennio proprio in virtù del loro stile inconfondibile. Sono fatte esternamente in gomma e pelle, mentre all’interno c’è un rivestimento in tessuto sintetico. I colori disponibili sono vari punti di marrone, nero e blu. Dedicato a chi ama l’amarcord.

Geox Felicity

Non c’è niente di meglio per completare il proprio guardaroba che un paio di stivali da donna alti classici: è questo che sono i Geox Felicity, fatti esternamente in pelle e materiali sintetici per la suola, mentre all’interno c’è una fodera in tessuto telato. Il tacco e piatto e alto solo 3,5 centimetri: un dettaglio che assicura una perfetta postura per la spina dorsale. Si trovano in marrone e in nero. Sono perfetti per coloro che vogliono delle calzature da poter indossare con qualunque stile di abbigliamento.

Columbia Fairbanks

Questi stivaletti da uomo Fairbanks di Columbia sono particolarmente adatti a chi pratica attività all’aria aperta, come per esempio il trekking o le lunghe passeggiate nella natura. Sono fatti in gomma, pelle e tessuto, mentre la caviglia ha un sostegno grazie all’imboccatura avvolgente ma al tempo stesso accogliente. Sono disponibili in diverse nuance, come verde oliva, beige, ma soprattutto toni di blu, marrone, grigio e nero.

Mishansha

A proposito di stivaletti resistenti a ogni tipo di terreno e soprattutto alle intemperie: con questo modello unisex di Mishansa non si può proprio sbagliare. La punta delle calzature resiste agli urti, la tomaia è impermeabile, mentre l’interno è caldo per via della fodera e la suola è antiscivolo. Si tratta di calzature in pelle sintetica scamosciata, gomma e rivestimento interno in teddy. Sono disponibili in varie tonalità di marrone, grigio e nero e sono perfetti per chi si aspetta di calpestare qualsiasi terreno restando al sicuro.

Eagsouni Outdoors

Un’alternativa al modello precedente, per coloro che sono alla ricerca di stivali unisex per affrontare qualsiasi tipo di tempo in inverno, è rappresentata dagli stivali da neve Eagsouni Outdoors. Anche qui i materiali usati, tutti di altissima qualità, sono pelle sintetica, teddy e gomma. Stanno bene con un look casual, e si possono acquistare nei colori blu, marrone, nero, beige, cachi e rosa.

Bata Red Label

Gli stivali Chelsea da donna Bata Red Label sono interessanti, perché rappresentano una via di mezzo tra stivali e stivaletti. Arrivano a metà polpaccio e sono fatti interamente con materiali sintetici. All’interno sono foderati, per mantenere i piedi al caldo. Sono disponibili unicamente in beige, ma è un colore passe-partout in fondo. Sono particolarmente dedicati a quelle donne che non vogliono rinunciare a essere chic nella vita di tutti i giorni e al tempo stesso non rinunciare alla comodità.

