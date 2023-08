Moda uomo: camicia e bermuda, l'outfit estivo perfetto per lui

Ecco le tendenze per la moda uomo di questa estate 2023, una serie di capi abbigliamento che ormai sono considerati dei veri e propri evergreen. L'immancabile camicia, perfetta per ogni occasione, in grado di offrire leggerezza e comodità con quel tocco di eleganza che non guasta mai. In combinazione con un paio di bermuda o pantaloncini dal tessuto fresco e confortevole. Completando il tutto con pochi ma semplici accessori moda.

Per uno stile classico ma casual o più elegante, la camicia è il must have ideale per affrontare l'estate in totale freschezza. Il capo estivo più consono, insieme ai pantaloni corti, per uno stile sobrio, casual ma mai banale da sfoggiare durante gli aperitivi o le serate rilassanti. Ecco perché Amazon ha selezionato per voi una mini lista di proposte di qualità, capi d'abbigliamento perfetti per creare il vostro personalissimo look.

Camicia in lino con colletto alla coreana

Colletto alla coreana per questa raffinata camicia in cotone misto lino di Jack & Jones, un must have del guardaroba estivo maschile. Il colletto sottile e senza alette veste con delicatezza il collo senza costrizioni, offrendo una valida sensazione di libertà e leggerezza. Per un capo dal design moderno e dalla vestibilità comoda. Disponibile in varie taglie e colorazioni dai toni leggeri, la camicia a manica lunga è un capo maschile ideale per le serate d'estate, il tocco in più per completare un outfit casual e comodo. Scopri il prodotto su Amazon.

Camicia classica in lino

Cotone misto lino per questo articolo dalla consistenza leggera che offre freschezza e praticità, si tratta della camicia da uomo di Apoonaba disponibile in taglie e colorazioni differenti, e tutte dalle tonalità estive. Traspirante, dalla vestibilità morbida, la camicia a manica lunga vanta una linea classica ma attuale. L'ideale per creare combinazioni di stile e outfit sempre differenti, da abbinare sia con i bermuda più comodi che con la tuta, con i jeans o con il classico pantalone lungo. L'ideale per rendere comoda anche la cena estiva più classica. Scopri il prodotto su Amazon.

Camicia a righe in cotone

Siete alla ricerca di uno stile spiritoso e che non passa inosservato? Ecco la camicia di Meilicloth, l'ideale per gli appasionati di maxi righe e della comodità di un capo morbido e traspirante. Realizzata in cotone e tessuto sintetico è disponibile in vari colori e taglie fittanti, per una scelta facile e vincente. La particolare conformazione del tessuto permette lavaggi sicuri anche in lavatrice con stiratura facile, anche se non è necessaria. Lo stile di questo capo si combina alla perfezione con pantaloni chiari e comodi, una scelta perfetta per affrontare con eleganza l'aperitivo in spiaggia o la cena all'aperto. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloncini corti

Per gli amanti del classico e dello stile ecco i bermuda Brooklyn short di Tommy Hilfiger, per un capo di abbigliamento curato nei minimi particolari. Disponibili in vari colori e taglie, questi pantaloncini si distinguono per l'incredibile comfort, rendendo più fresche e comode le giornate estive più calde. Dal taglio classico contemplano la presenza di quattro tasche comode e discrete, completa il tutto il logo classico del brand di moda e segno distintivo della stessa. Scopri il prodotto su Amazon.

Bermuda chino shorts

Chino shorts Levi's, un pantaloncino adattissimo per creare uno stile in piena libertà ma di tendenza. Realizzati in cotone intrecciato, noto come chino, vantano una valida resistenza e una grande comodità, in particolare per quanto riguarda la vestibilità. Disponibili in varie taglie risultano molto morbidi e confortevoli, e leggermente più affusolati nella zona del ginocchio. Scopri il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*​

Leggi anche: