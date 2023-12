Rosso a Capodanno: l'intimo per lui e per lei

Ascolta ora: "Rosso a Capodanno: l'intimo per lui e per lei"

Si dice che indossare dell’intimo rosso in occasione di San Silvestro o Capodanno porti fortuna. Sicuramente è un modo sexy per approcciarsi al futuro: che si sia in coppia oppure che lo si faccia per se stessi, è importante sentirsi a proprio agio con il corpo e della biancheria che piace può aiutare sempre. Qui di seguito una selezione interessante sia per uomo che per donna: tutti questi capi si trovano in vendita su Amazon.

Per lui

I boxer rossi classici Levi's

Sono composti da un tessuto in cotone ed elastan i boxer Levi's Optical Illusion, oltre che caratterizzati da una fascia elastica in vita realizzata con materiali riciclati e un sostegno laddove serve di più. Il pacco contiene due paia di boxer. Sono disponibili anche in altri colori, ovvero varie sfumature di grigio e blu, ma anche neri, verdi, bianchi e a righe.

I boxer scozzesi Calvin Klein

Presentano una fantasia tartan i boxer Calvin Klein modello Trunk. Sono fatti anche questi in cotone ed elastan e sono molto chic e divertenti, soprattutto se si sfoggiano davanti a un’altra persona.

I boxer natalizi di Toocool

Recano disegni tipicamente natalizi i boxer elasticizzati Toocool, il cui tessuto è composto in cotone ed elastan. Sono disponibili diverse fantasie con piccole differenze l’una dall’altra, ma tutte su fondo rosso.

Le mutande di Diesel

Sono molto interessanti gli slip da uomo Umbr-Andre di Diesel. Composti in cotone ed elastan, presentano un design moderno, con dei rinforzi lungo l’intero perimetro delle cuciture. Oltre a quelli rossi ideali per Capodanno, sono disponibili in altri colori quali giallo, bianco, rosa, verde, grigio, viola, lilla, oppure con fantasie mimetiche o animalier.

Per lei

Gli slip brasiliani di Golden Point

Sono davvero sexy questi slip brasiliani Dream di Golden Point. La composizione del tessuto consta in tulle ottenuto da poliammide, elastan e cotone. La parte frontale è fatta in rete a pizzo, doppiata in tulle, mentre la parte posteriore presenta solo i profili in pizzo. Il capo è molto comodo e si può acquistare anche in nero.

Il tanga Tommy Hilfiger

Dedicato alle donne che non vogliono che l’intimo si veda troppo sotto i vestiti ma senza rinunciare alla comodità. È il tanga di Tommy Hilfiger, fatto con un tessuto composto da cotone biologico, modal sostenibile ed elastan. Il modello ha un design classico dalla perfetta vestibilità, anche grazie all’elastico in vita con logo. Oltre che in rosso, ci sono in bianco, rosa, grigio, antracite, blu, pero, viola oppure beige.

Il completo chic di Selente

Ancora tartan, stavolta per il completo femminile Love & Fin di Selente, composto da reggiseno e slip in nylon ed elastan. Si tratta di un completo molto divertente: sul retro è posto un pompon bianco, che ricorda la coda dei conigli. Nella confezione è inclusa anche una mascherina in raso per dormire meglio. Le varianti del modello contengono dettagli come pizzo, pelliccia sintetica, campanelle e lacci, oltre che pompon. Se si preferisce un pezzo unico, c’è anche il body con lo stesso stile.

Il babydoll di Joligiao

Non c’è nulla di più comodo ma al tempo stesso sensuale di un babydoll, come questo modello di Joligiao in pizzo con perizoma abbinato. Il babydoll ha lo scollo a V, le spalline sottili e regolabili - in modo da adattarsi a tutte le fisicità - e diversi ricami. Al tatto è liscio, morbido e confortevole. C’è anche in nero oppure in rosa.

