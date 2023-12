Capodanno: cosa indossare per una cena in locale

Dopo la magia del Natale, con le sue luci e i tanti doni, è tempo di concentrare l'attenzione sulla prossima festività segnata in agenda: il Capodanno. Un appuntamento davvero imperdibile e da festeggiare seguendo il proprio gusto personale, magari in compagnia di amici e parenti pronti per una cenetta casalinga, preparata con cura e attenzione. O ancora da trascorrere in qualche locale di grido, per una serata elegante e piena di fascino, sfoggiando magari un abbigliamento di tendenza.

E per chi non ha ancora pensato al look e al capo da indossare Amazon ha stilato una lista di proposte davvero allettanti, una serie di abiti scintillanti e perfetti per l'ultima notte dell'anno. L'ideale per brindare insieme aprendo virtualmente la porta a tutte le novità che l'anno nuovo vorrà donarci.

Capodanno, il look perfetto per cenare fuori casa

La notte di San Silvestro è alle porte, il momento più bello dell'anno per festeggiare insieme l'avvento del nuovo anno magari con meravigliose cene in famiglia. Ma anche con banchetti e aperitivi tra amici e parenti, o party danzanti e partenze programmate da tempo. Una festività che divide tra gli appassionati di preparazioni e ricette casalinghe, mise en place e addobbi, e i fan del relax e dello scintillio da locale con tanto di cena al ristorante. Senza dimenticare il brindisi di rito, da affrontare ovviamente con il look più giusto.

Cosa posso indossare? Ecco la domanda classica che spinge a cercare l'abbinamento perfetto per la notte più magica dell'anno. Non solo luci, lustrini e pailettes, ma anche comodità e fascino. Un outfit che possa valorizzare la propria silhouette, in linea con la propria personalità e da arricchire con accessori e dettagli. Ecco tutte le proposte imperdibili di Amazon.

Abito senza maniche con pailettes

Per brillare ecco l'abito senza maniche di Grace Karin, con raffinato scollo a V e ricoperto interamente di paillettes. La velatura dello scollo aggiunge un tocco di raffinatezza in più a questo capo, delicatamente aderente e comodo da coordinare con gioielli e tacchi alti. L'ideale sia per Capodanno ma anche per occasioni mondane, cerimonie, party e molto altro. Dettagli perfetti e rifiniture di pregio per un abito disponibile in svariate colorazioni e taglie.

Vestito lungo in velluto morbido

Abito lungo, morbido ed elegante, è il modello di Jenjon delicatamente elasticizzato con raffinato scollo a V e che segue delicatamente la linea del corpo. Le morbide pieghe caratterizzano i tagli sartoriali del vestito, che cade con raffinatezza per un look elegante e di classe. Da abbinare con accessori e dettagli di pregio.

Abito corto aderente e smanicato

Look di tendenza per questo abito corto di JFan, dal tessuto super morbido e aderente. Stile e comodità per un capo dal taglio confortevole ma anche di tendenza. Perfetto per una serata danzante di fine anno ma anche per una cena di Capodanno tra amici, unico in abbinamento con una giacca comoda e un tacco alto.

Canotta luminosa in abbinamento con i pantaloni aderenti

La canotta di Grace Karin è comoda da indossare e super versatile, tanto da trovare spazio nelle occasioni più mondane che in quelle più casual. Un top completamente ricoperto di pailettes, con aderenza morbida che si allarga verso la vita tanto da risultare più confortevole. La chiusura a nodo abbraccia delicatamente il collo per un look moderno e trendy.

Per completare il look ecco i pantaloni di Amazon Essentials, morbidamente aderenti fino alla caviglia e realizzati in cotone elasticizzato e comodissimo. Vestibilità perfetta in grado di agevolare un movimento pratico e fludio, anche sui tacchi alti.

Tuta aderente ed elegante

La tuta jumpsuit di BebreezChic vanta un top monospalla aderente con pantalone a gamba larga, comodo e soffice. La vita è caratterizzata da una raffinata annodatura con fiocco per un capo versatile, ma anche seducente e affascinante. Perfetto con tacco alto e poschette in abbinamento.

