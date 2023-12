Gioielli per Capodanno: gli imperdibili

Manca poco a Capodanno, è quasi tutti pronto per gli ultimi preparativi per la cena casalinga o per la scelta del locale dove trascorrere la serata. Dopo aver preparato manicaretti, inviti e addobbi, non manca che scegliere l'outfit perfetto da sfoggiare l'ultima notte dell'anno. Che sia classico, casual o confortevole, ciò che conta è che rispecchi il proprio stile e le preferenze.

E per completare il tutto, o anche per realizzare un piccolo dono last minute, l'interesse non può che spostarsi verso gli elementi più caratterizzanti del look: i gioielli. Luminosi, eleganti, raffinati, dal design spesso pulito e lineare ma non per questo privo di fascino. Per facilitare la scelta Amazon ha deciso di selezionare un mini gruppo di proposte davvero interessanti, cinque idee imperdibili e perfette per Capodanno.

Gioielli per Capodanno, i must have

Abiti luminosi, scintillanti, con vere e prorie cascate di pailletes o brillantini, nei toni più ricchi dell'oro e dell'argento. La scelta perfetta per rendere unica la notte di Capodanno, meglio ancora se abbinati a dettagli e accessori importanti, e completati da gioielli unici e brillanti. E sono proprio questi ultimi a fare la differenza, a rendere il look più interessante caratterizzandolo.

Per questo è importante sceglierli con cura, così da abbinarli ai capi di abbigliamento che indosserete proprio a Capodanno. Per una selezione più rapida Amazon ha deciso di offrire una proposta mirata, cinque gioielli imperdibili che sicuramente non passeranno inosservati. Scopriamo insieme questi articoli di pregio.

I braccialetti

Swarovski, la collezione Infinity

Simbolo dell'amore eterno ecco il bracciale rigido collezione Infinity di Swarovski, caratterizzato da una placcatura al rodio con delicati e luminosi brillanti. Completato da eleganti zirconi che definiscono la linea dell'infinito. Resistente, elegante e di gran classe, renderà unico il vostro look.

Morrellato Drops in acciaio

Per chi è alla ricerca di un pizzico di fortuna Morrellato ha realizzato il gioiello perfetto, il bracciale da donna Drops in acciaio con chiusura a moschettone. Completato dalla delicata presenza di una simpatica coccinella portafortuna, esteticamente raffinata e di pregio.

Le collane

Il modello Matrix Tennis di Swarovski

Dal design pulito, lineare ma super brillante, ecco la collana di Swarovski modello Matrix Tennis che si distingue per lo stile moderno ed elegante. Placcata rodio e con zirconi scintillanti, completa il look con grazie e classe.

Pandora con il ciondolo a forma di drago

Per gli appassionati di Game of Thrones Pandora ha creato l'imperdibile collana con elegante ciondolo a forma di drago, in argento sterling e cristallo rosso artificiale. L'ideale per un outfit tematico ed evocativo, perfetto anche come dono dell'ultimo minuto o per rendere magico il passaggio verso l'anno nuovo.

Gli orecchini

Il simbolo dell'infinito di Pandora

Per gli appassionati di orecchini ecco la linea Moments Women's di Pandora, una coppia raffinata ed elegante dall'incredibile design che rimanda al simbolo dell'infinito. Realizzati in argento sterling con piccoli zirconi luminosi, renderanno più brillante l'incarnato del viso. Un dettaglio elegante per un outfit di classe da ultimo dell'anno.

I pendenti di Amen

Gli orecchini pendenti collezione Couture di Amen sono una vera e propria cascata di zirconi colorati e dal fascino incredibile, incastonati in un'elegante catenella in argento rosa. Per uno stile moderno, giovane ma raffinato. Perfetto per completare un look dinamico, di classe ma anche di grande tendenza.

