Sostenibilità e originalità: torna MICAM Milano

Il meglio delle collezioni primavera/estate 2023 nel salone internazionale leader del settore calzaturiero. Dal 18 al 20 settembre, MICAM Milano presenterà al pubblico i più importanti brand italiani e quelli più rappresentativi del panorama mondiale calzaturificio. Il tutto nel nome di tre parole chiave: originalità, ricerca e sostenibilità. La sostenibilità, in particolare, è uno degli argomenti più seguiti anche perché è un tema particolarmente complesso che si intreccia con la realizzazione dei beni esposti.

In nome della sostenibilità

MICAM è una manifestazione si svolge a Milano due volte all’anno, a febbraio e a settembre. È il salone internazionale leader del settore calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici, ed è un appuntamento unico nel suo genere, con oltre 1700 collezioni di calzature ad ogni edizione. L'evento offre stimoli e suggerisce soluzioni per il futuro delle imprese calzaturiere. Da un paio d’anni, oltre alla parte espositiva prettamente legata al business, MICAM offre infatti, con MICAM X, un ricco programma congressuale, di incontri e workshop con i massimi esperti del settore per cogliere in anticipo i trend del mercato delle calzature, ma anche per dare risposte sulle tematiche di maggior urgenza per la categoria.

Scendendo nei dettagli, sono quattro i grandi temi su cui si sviluppano i contenuti di MICAM X: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Art Fashion Heritage & Future. Tutti i giorni, durante la fiera, verranno organizzati seminari e presentazioni. Oltre a MICAM X verrà poi dato espressamente spazio al tema della sostenibilità dedicando un’intera area chiamata MICAM Sustainability Lab powered by VCS, ovvero la prima certificazione di sostenibilità specializzata per il settore calzaturiero (VCS, Verified and Certified Steps).

A proposito della certificazione VCS, le aziende possono misurare, gestire e migliorare le proprie performance attraverso una autovalutazione e una valutazione dei fornitori significativi. Tra gli ambiti di giudizio: Ambiente, animal welfare, chemical management, coinvolgimento delle comunità, diritti umani, governance, pratiche commerciali e del lavoro, questioni legate a clienti e consumatori, tracciabilità. Inoltre VCS si avvale di una rete di consulenti qualificati messi a disposizione da CIMAC, Laboratorio specializzato in test e certificazioni per l’industria calzaturiera e la moda (cimac.it) che affiancano le aziende nel processo di valutazione e miglioramento fino all’ottenimento della certificazione per implementare le azioni che il tool suggerisce.

Spazio ai talenti emergenti

Un altro spazio interessante è l'area Emerging Designers, realizzata in collaborazione con la società Honegger, da oltre 50 anni esperta nel marketing fieristico. In particolare, 12 giovani volti dello stile, ambasciatori di innovazione e creatività sono stati selezionati tra i tanti talenti iscritti al contest da MICAM e da una giuria di esperti nel settore moda e comunicazione. I 12 Emerging Designers faranno quindi da cornice a MICAM Milano 94 e, durante la fiera, esporranno le loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni emergenti.

I giovani che faranno parte dello spazio Emerging Designer di MICAM Milano 94 sono: Scylia Chevaux (con il brand 10.2), Mario Pini (con il brand AHDIID), Sergio Silva (con il brand EHONTE), Felipe Fiallo (con il brand FELIPE FIALLO), Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo (con il brand ID-EIGHT), Salone Monet (con il brand SALONE MONET), Juan Giménez (con il brand SELVA), Akudo Iheakanwa (con il brand SHEKUDO), Elodie Verdan (con il brand SHOE SHOE), Sophie Pantet (con il brand SOPHIE BENEL PARIS), Manuela Esposito (con il brand SUCETTE), Victoria André (con il brand VANDRELAAR).

Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca dei materiali e delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al fianco di grandi griffe, fanno di questi giovani dei "pezzi rari" nel panorama della moda delle calzature, e offrono agli operatori l’occasione unica di incontrare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo e con curricula e storie differenti alle spalle.

MICAM Glass Slipper

Alla prossima edizione il visitatore si troverà inoltre nel terzo ed ultimo episodio di MICAM Glass Slipper #glamorousball, il terzo e ultimo capitolo della fiaba di MICAM, con protagonista la celebre scarpetta di cristallo. Inaugurata lo scorso settembre, la fiaba ha già condotto il visitatore all’interno della dimora della protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, è stata "salvata" da un incantesimo dal sapore glamour che le ha donato un look da sogno.

Nel terzo capitolo "Glamorous ball", grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film diretto da Daniele Scarpa, la narrazione si sposta in un maestoso salone da ballo, dove la protagonista incontra finalmente il suo Principe, pronto a corteggiarla. Dopo un coinvolgente ballo, i due si separano a causa della repentina fuga di lei, che sfugge al rintocco delle campane di mezzanotte per evitare che il suo look svanisca nel nulla a causa del fugace incantesimo.

Il nuovo capitolo della campagna di MICAM, fa parte del progetto di comunicazione #MICAMTALES - sotto la direzione creativa di Laureri Associates x MM Company - e accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre 2022. Il finale è sospeso, e rimanda gli ospiti al Salone fisico dove si terrà una coinvolgente live-experience che svelerà il proseguo della fiaba. La campagna è diventata negli anni un vero e proprio happening per i visitatori di MICAM Milano, che possono viverla anche grazie alla installazione fisica realizzata presso l’area MICAM Tales Square, e alle declinazioni digitali come i filtri social, lanciati lo scorso marzo.