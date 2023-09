Stivali donna autunno inverno: 6 modelli per look eleganti e comodi

Quando arriva l’autunno, per molte donne è il momento di aggiornare sia il guardaroba sia la scarpiera. Si mettono via i sandali aperti dell’estate e si dà il benvenuto a nuovi modelli di stivali e stivaletti che sono la passione per tantissime. Ma come si fa a scegliere dei modelli che facciano al caso proprio? Su Amazon le opzioni sono talmente tante da poter incontrare il gusto di tutte e quindi basta sfogliare questi consigli per orientarsi. Ci sono stivali e stivaletti sportivi, altri modelli più chic, classici, ma anche calzature che fondamentali per i giorni di pioggia. È importante, insieme all’estetica, valutare anche la comodità di uno stivale: non è detto che il modello che piace molto sia anche confortevole ma nell’elenco si è tenuto conto anche e soprattutto di questa caratteristica fondamentale. Perché una calzatura soprattutto in autunno, quando si torna al lavoro e ai propri impegni quotidiani, deve essere comoda per essere indossata ogni giorno, tutti i giorni.

Gli stivaletti da pioggia comodi

Passata l’estate e archiviati i sabot in gomma, niente paura: il modello di stivaletti Freesail Chelsea di Crocs possono dare la stessa comodità di altri modelli più celebri del marchio. Sono dotati di un piccolo tacco e anche questo modello è in gomma: un must have chi non riesce a fare a meno di questo brand. Ma, attenzione, perché non hanno rivestimento interno, quindi sono adatti per l’autunno ma non per l’inverno, e vanno indossati con calzini adeguati.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli stivali confortevoli ma con glamour

Hanno un bel tacco alto e un taglio chic gli stivaletti Tjw di Tommy Hilfiger. Tuttavia sono molto confortevoli perché la suola è in gomma e presentano un po’ di zeppa. Si indossano facilmente sotto pantaloni, gonne di diversa lunghezza e naturalmente jeans.

Acquista il prodotto su Amazon

Un tocco di luce

Un po’ spartani all’apparenza ma in realtà luminosi gli anfibi If Fashion con lacci. A una prima occhiata superficiale sembrerebbero simili alle calzature da trekking ma sono arricchiti di strass che danno un tocco di luce all’insieme. Si consiglia di indossare questi anfibi soprattutto con i jeans.

Acquista il prodotto su Amazon

Il fascino della cowgirl

Il look da cowboy non passa mai di moda, anche tra le donne - e in questo caso si parla di cowgirl. Per chi ama questo stile gli stivali Chunkyrayan da donna di Elara sono irrinunciabili per i propri outfit quotidiani ma anche per quelli più speciali. Sono in materiale sintetico, ma hanno l’aspetto della pelle e si indossano aprendo e chiudendo una cerniera. Stanno particolarmente bene con gonne scozzesi, di jeans, o altre con un taglio boho-chic.

Acquista il prodotto su Amazon

Il classico senza tempo

Per chi è stata giovane negli anni ’90 è un piacevole ritorno al passato ma con un pizzico di consapevolezza. Si tratta dei classici Dr. Martens 1460 a 8 buchi ma in una versione vegan. La realizzazione di questi anfibi, in altre parole, non ha comportato crudeltà verso gli animali. Stanno bene su tutto, dai jeans ai pantaloni fino alle gonne, soprattutto quelle a metà polpaccio, come voleva appunto la moda degli anni ’90.

Acquista il prodotto su Amazon

Per tutelarsi dalle intemperie

Quando piove bisogna indossare calzature adatte. Ed ecco venire in aiuto gli stivali in gomma sintetica Dunlop Protective Footwear Pricemastor. Anche questi non sono foderati, per cui vanno indossati con calzini adeguati e forse sono un po’ freddini per l’inverno - dipende dalla circolazione periferica di ognuna - ma in autunno sono perfetti per tutte.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*