Eastpak: zaini, astucci e altri accessori per la scuola e non solo

Quando comincia la scuola, si ha bisogno di zaini, astucci, qualche volta anche un trolley in vista delle gite di istruzione o un borsone per l’attività sportiva, e tanti altri accessori. Qui di seguito una selezione di prodotti presenti su Amazon, tutti a marchio Eastpak: si tratta di un brand collaudato e con una lunga storia in merito a questo tipo di oggetti, e molto amato da giovani e giovanissimi.

Il trolley in denim

Può servire a molti e differenti utilizzi un trolley in denim piccolo, di colore blu. In più ha un carattere giovane e poco impegnativo sul fronte del look complessivo. È in misto nylon e poliestere, ed è dotato di cinghie e scomparti, che permettono di tenere in ordine i propri effetti personali.

Il trolley rigido

Analogamente qualcuno può sentire l’esigenza di ricorrere a un trolley rigido, per le gite o lo sport, come questo modello, sempre piccolo e leggero, in colore nero. È realizzato in schiuma e tessuto, e possiede delle ruote orientabili a 360 gradi, che consentono di muoversi più agevolmente. Anche questo trolley è dotato di cinghie e scomparti.

Il borsone

È un po’ un passe-partout questo borsone nero, morbido e realizzato in poliestere. All’interno c’è una tasca interna con zip, mentre è presente all’esterno una tracolla regolabile, ma anche rimovibile, di modo che si possa scegliere se trasportare il borsone a mano. Ideale per chi pratica sport di squadra, tennis o padel, oppure anche nuoto.

Lo zaino per laptop

Questo zaino verticale, in color vinaccia, è perfetto per trasportare il laptop (fino a 15 pollici), tanto più che possiede una tasca interna apposita, ma può ospitare anche altri piccoli oggetti personali, come chiavi, documenti o smartphone. È fatto in nylon ed è imbottito, sia per proteggere il contenuto interno sia per essere più morbido e comodo per chi lo indossa.

Lo zaino sportivo

È in color antracite lo zaino che va bene sia per la scuola sia per lo sport all’aria aperta come l’escursionismo o il trekking. È fatto in nylon ma ha anche una tasca in mesh, oltre che numerosi scomparti interni che si chiudono con una cerniera. Diventa sempre più comodo a ogni utilizzo.

Lo zaino classico

È in color grigio chiaro ma esistono anche le varianti più disparate di questo modello di zaino molto classico: dal turchese al rosa, con cerniere a contrasto oppure no, nelle fantasie più belle e alla moda. È in misto nylon e poliestere e ha una tasca frontale per inserire gli effetti personali più piccoli e che potrebbero servire in fretta - quindi senza cercarli nel vano principale - come per esempio le chiavi o i fazzoletti.

La tracolla multiuso

È molto interessante e unisex questa borsa, in color verde, in cui può trovare posto, grazie a un apposito scomparto, perfino un laptop da 13 pollici. Inoltre è semplice ma molto versatile e si adatta a tutti i tipi di outfit.

Il marsupio

Accessorio dibattuto, c’è chi lo trova molto comodo e proprio non riesce a farne a meno. Anche questo marsupio, in color vinaccia, è estremamente versatile, e può essere utilizzato per trasportare piccoli oggetti. È in poliestere e si indossa in vita.

Il portapenne

Adatto a trasportare penne e matite, l’astuccio turchese - ma disponibile comunque in tantissimi colori e fantasie differenti - che è fatto in poliammide. È molto semplice e ha una chiusura a cerniera.

L’astuccio rigido

Questo modello è più complesso del precedente, poiché dotato di una taschina interna e di scomparti per tenere penne o matite separate dalle altre (o separati da eventuali pastelli o pennarelli). È in poliestere nero - ma, come per altri prodotti di questa lista, disponibile in colori e fantasie differenti - e di forma ovale: può essere l’ideale per la scuola media o anche per gli studenti superiori che studiano discipline artistiche.

