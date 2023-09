Occhiali da sole: come sceglierli? 5 modelli che stanno bene a tutti

Gli occhiali da sole hanno una duplice funzione: per molti sono un dettaglio estetico irrinunciabile ma non bisogna dimenticare che hanno un’importante funzione protettiva per gli occhi. Insieme alle lenti va scelta una montatura adatta non solo alla grandezza del proprio viso, ma anche in base alla comodità. Su Amazon c’è solo l’imbarazzo della scelta: di seguito sono stati selezionati 5 modelli che possono incontrare il gusto e le esigenze di tutti e tutte.

Perché indossare occhiali da sole

Gli occhiali da sole non sono un vezzo, sono una necessità. Soprattutto in estate, ma non solo, lenti specifiche servono a proteggere gli occhi dai raggi Uv, che a lungo termine possono portare a congiuntiviti, cheratiti, cataratte o secchezza oculare. Quest’ultima non va sottovalutata: un occhio secco è maggiormente esposto, potenzialmente parlando, a lesioni o infezioni. Tuttavia è importante scegliere delle lenti di buona qualità, non solo quando si indossano solitamente quelle graduate. È sempre meglio effettuare una visita oculistica prima di qualunque acquisto del genere: l’oculista saprà consigliare per il meglio. E, quando si acquistano degli occhiali online, è possibile che occorra portarli comunque in un’ottica, dove l’equilibrio tra fronte e aste verrà modificato in base alla forma e alle dimensioni del proprio viso e alla distanza tra le orecchie: in generale, infatti anche le montature per occhiali hanno una loro indossabilità e una loro comodità: questo significa comunque che devono essere ottimizzati. Certo, gli occhiali da vista vengono indossati tutto il giorno e tutti i giorni e devono avere delle caratteristiche ben precise in termini di comfort ma questo lato non deve essere trascurato neppure per gli occhiali da sole, sebbene il loro utilizzo sia diverso e spesso coinvolga solo alcune ore del giorno.

5 modelli di occhiali da sole per tutti e tutte

La montatura leggera e resistente

Sono a marchio Polaroid gli occhiali da sole polarizzati con montatura rettangolare. Proteggono contro i raggi Uv e sono leggeri - quindi possono essere indossati anche per molte ore senza fatica - ma resistenti poiché in policarbonato. Ma attenzione, perché sono disponibili solo nella taglia 53.

Un grande classico

Non celebre quanto i Wayferer, la montatura Justin di Ray Ban ha un taglio ugualmente molto riconoscibile e apprezzabile. La montatura è in gomma e le lenti sono in color marrone sfumato - sono però disponibili anche altri colori e tonalità. Vanno bene sia per uomo che per donna: anche questi sono tra l'altro molto comodi e leggeri. Se si cercano delle lenti polarizzate invece si dovranno poi cambiare dal proprio ottico di fiducia.

La montatura in legno

Hanno una montatura in legno reale e ultraleggero - molto più leggero di una montatura in metallo - gli occhiali polarizzati Cgid. Le lenti sono polarizzate e proteggono dai raggi Uv e sono comunque disponibili in diversi colori, anche a specchio.

Irregolare

Una montatura irregolare ma molto particolare - per chi ama l’estro - sono la caratteristica degli occhiali da sole Warwick di Hawkers. Non bisogna farsi ingannare dall'irregolarità qualora si debbano sostituire le lenti con altre graduate per esempio: la montatura non presenterà nessuna difficoltà per il proprio ottico di fiducia. Questo modello è leggero ma resistente e monta delle lenti nere: sono però disponibili anche altri colori, sia per le lenti che per la montatura.

Un tuffo negli anni ’80

Hanno un gusto vintage, molto anni '80, gli occhiali da sole polarizzati di Carfia, con la loro montatura color tartaruga con lenti verdi. Anche in questo caso tuttavia sono disponibili diverse nuance per lenti e montatura. Proteggono dai raggi Uv e hanno un telaio in acetato.

