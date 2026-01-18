Il mondo dello spettacolo celebra "Ornella senza fine"

Stasera, domenica 18 gennaio in prima serata e in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in tv con una serata speciale, Ornella senza fine, un evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica. E ancora, interverranno Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla. Lo speciale Ornella senza fine è anticipato da Che tempo che fa - Notizie, dalle 20.25, per il consueto racconto dell'attualità del programma di Fabio Fazio.

Momento di celebrazioni per Ornella Vanoni. Milano le rende omaggio con la posa di una targa commemorativa in un'aiuola di largo Greppi, dove si affaccia il Piccolo Teatro Strehler, dove ha avuto inizio la sua carriera.

La cerimonia di posa della targa si terrà domenica 18 gennaio e sarà trasmessa in collegamento in diretta con la puntata speciale della trasmissione televisiva di Che tempo che fa. La targa sarà scoperta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, con l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e i direttori del Piccolo Teatro di Milano, Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi. Fazio in un video postato sui social ha annunciato l'aiuola dedicata a Ornella Vanoni a Milano.

"Eccoci qua in una delle pause delle prove di Ornella senza fine -

ha detto il conduttore di Che tempo che fa - riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un'aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola".

RS