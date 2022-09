Beckham e le 13 ore in fila per omaggiare la Regina

Gran Bretagna in lutto per la morte della Regina Elisabetta II. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio all’amata sovrana e non mancano i volti noti alla camera ardente allestita a Westminster All. È il caso di David Beckham, leggenda del calcio mondiale. L’ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid, esattamente come ogni altro cittadino, ha fatto una fila durata ore per salutare Queen Elizabeth.

Arrivato a Westminster All attorno le ore 2,15, Beckham è rimasto in coda per quasi tredici ore. Tantissimi presenti lo hanno riconosciuto e lo hanno fermato per una foto, tanto da creare qualche ingorgo. In abito scuro – giacca e cravatta – e con la coppola in testa, il 47enne non ha nascosto la sua emozione ed è scoppiato in lacrime davanti al feretro di Queen Elizabeth.

“La vita formidabile della nostra Regina merita di essere celebrata” , ha confidato Beckham ai microfoni della Bbc. “È un giorno difficile” , ha aggiunto a Sky News: “È difficile per la nazione, è difficile per tutto il mondo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e con tutti quelli che sono presenti qui oggi” . E ancora: “È speciale essere qui per celebrarla e ascoltare tutte le storie delle persone”.

Beckham ha ricordato la nomina a ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico del 2003 per il suo impegno con l’Unicef e i bambini in difficoltà: “Sono stato fortunato ad avare la possibilità di essere stato vicino a Her Majesty” . L’ex calciatore ha rimarcato il grande amore del popolo nei confronti della sovrana: “Possiamo vedere tutti quanto fosse speciale e l’eredità che lascia dietro di sé. Questo è un giorno triste per noi, ma è anche importante per ricordare l’incredibile eredità che ha lasciato” . Un omaggio fatto con il cuore da parte di un’icona del mondo britannico.