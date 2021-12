Un tornado abbatte un capannone Amazon: si temono morti

Continuano a sommarsi i danni e le vittime della devastante perturbazione che nelle ultime ore ha colpito gli Stati Uniti d'America: un evento catastrofico quasi innaturale, nel quale si annoverano almeno 19 tornado, il più recente dei quali particolarmente violento.

Sono almeno sei gli Stati ad aver riportato ingenti danni, oltre che un numero ancora imprecisato di vittime. Uno degli ultimi bollettini segnala il crollo di un magazzino di Amazon nello stato dell'Illinois, ad Edwardsville, a causa del quale sono deceduti 4 uomini. Cento in tutto i dipendenti rimasti intrappolati nella struttura, crollata per almeno un terzo del totale della sua estensione, e quindi liberati dai soccorritori solo dopo un intervento che si è protratto per tutta la notte

Particolarmante colpita anche la parte sud occidentale dello stato del Kentucky: è lo stesso governatore a parlare della gravità della situazione nel corso di un'intervista concessa alla Cnn. "Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre 50 vittime" , spiega infatti ai giornalisti Andy Beshear.

Il tornado in questione, tuttavia, è semplicemente l'ultimo di una lunga serie di eventi meteorologici devastanti che si sono abbattuti, a partire dalla serata di ieri, venerdì 10 dicembre, nel territorio centrale degli Stati Uniti d'America. È sempre la Cnn a rivelare gli effetti in Arkansas di uno dei diciannove tornado: al momento nello Stato si contano ufficialmente due vittime, anche se si tratta di dati ancora da aggiornare. Ad essere colpita, a Monette, anche una casa di riposo. A poche miglia di distanza, la tempesta che si è abbattuta sulla cittadina di Leachville nel Mississipi, ha danneggiato pesantemente un minimarket nel quale avevano trovato riparo otto persone: al momento si conta una vittima.

Pesanti anche i danni che si sono registrati in Tennessee ed in Missouri, altri due Stati nei quali la perturbazione ha scatenato la propria violenza: per ora, ma sono comunque dei dati in aggiornamento, si parla di 55 milioni di civili coinvolti, 157mila dei quali, concentrati nei cinque stati menzionati, sono rimasti intrappolati ed al buio a causa dei problemi registrati alla rete elettrica.