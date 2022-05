"Pesanti perdite tra forze di élite russe": la rivelazione che preoccupa Mosca | La diretta

Nelle ultime ore sono andati in scena feroci combattimenti intorno a Severodonetsk, nell'Ucraina orientale. La città industriale è strategicamente importante: una volta conquistata, Mosca potrebbe controllare Lugansk, uno dei grandi obiettivi prefissati da Vladimir Putin. Ed è proprio per questo motivo che i bombardamenti russi nell'intera area sono aumentati in maniera esponeniziale. Secondo le autorità ucraine la prossima settimana sarà decisiva per capire l'esito dell'offensiva nemica: " Se le forze del Cremlino non riusciranno a conquistare Seveerodonetsk entro sabato o domenica, allora esauriranno le energie e la situazione si stabilizzerà ".

Difficile, tuttavia, capire se e quanto potrà resistere Kiev nel Donbass. Anche perché nel frattempo il ministero della Difesa ucraino ha fatto sapere che l'esercito russo sta " conducendo un'intensa offensiva " sulla città chiave di Lyman, nella vicina regione di Donetsk. Ricordiamo che Lyman è un importante snodo ferroviario nazionale, e che se i russi dovessero consolidare il loro controllo lì, la vicina città di Sloviansk diventerebbe più vulnerabile agli attacchi dell'artiglieria di Mosca. Non solo: le truppe ucraine a sud-est della città rischierebbero di essere accerchiate e quindi spazzate via.

Lontano dal campo di battaglia, intanto, c'è da segnalare il duro attacco verbale sferrato da Volodymyr Zelensky ai danni dell'ex segretario di Stato Henry Kissinger. Quest'ultimo aveva aveva ipotizzato possibili concessioni territoriali di Kiev per ottenere una tregua con Mosca. Ebbene, il presidente ucraino ha affermato che Kissinger " è una figura che emerge da un passato lontano per affermare che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere ceduto alla Russia ". " Il suo calendario non segna il 2022, ma è fermo al 1938 ", ha quindi aggiunto lo stesso Zelensky, che nello stesso discorso è tornato a chiedere agli alleati occidentali pieno sostegno nella fornitura di armi. " Le forze armate ucraine, la nostra intelligence e tutti coloro che difendono lo Stato si oppongono all'offensiva estremamente brutale delle truppe russe nell'est. In alcuni luoghi, il nemico supera di gran lunga l'equipaggiamento e il numero dei nostri soldati ", ha infine ammesso il capo di Stato ucraino.

La diretta:

Ore 8:26 | Massicci bombardamenti russi sulla città di Slavyansk

L'offensiva dell'esercito russo con massicci bombardamenti è ripresa sulla città orientale di Slavyansk, riferisce lo Stato maggiore ucraino su Facebook, riportato da Ukrinform. "Nella direzione di Donetsk, gli attacchi delle truppe russe sono concentrati sulla presa del pieno controllo di Lyman e sul miglioramento della strategia vicino a Severodonetsk e Avdiivka. Il nemico ha usato artiglieria e aerei da combattimento nelle posizioni delle nostre unità e nelle infrastrutture civili della regione ", si legge nel rapporto del mattino. Lo Stato maggiore spiega che le truppe della Federazione continuano l'offensiva senza sosta nella zona orientale e continuano a lanciare missili e attacchi aerei sulle infrastrutture. A nord, Mosca sta adottando misure per coprire il confine ucraino-russo nelle regioni di Bryansk e Kursk e per impedire il trasferimento delle forze armate ucraine in altre aree.

Ore 8:11 | Autorità Zaporizhzhia: "Kiev ha perso per sempre l'accesso al Mar d'Azov"

L'Ucraina ha perso per sempre l'accesso al Mar d'Azov, dal momento che le regioni di Zaporizhzhia e Kherson non torneranno mai più sotto il controllo del "regime" di Kiev. Lo ha dichiarato questa mattina il membro del consiglio principale dell'amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il Mar d'Azov è stato perso per sempre dall'Ucraina. I porti nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov sarà di nuovo, come in passato, un mare interno della Federazione Russa", ha affermato Rogov.

Ore 7:57 | Stato Maggiore Ucraino: "Mosca attacca 40 città nel Donbass, 5 morti"

La Russia ha attaccato 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, cinque le vittime civili e 12 i feriti: "I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti", scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell'Ucraina, citato dalla Bbc.

Ore 7:43 | Intelligence Gb: "Pesanti perdite tra forze èlite russe"

L'esercito russo sta registrando perdite significative in molte delle sue unità d'èlite. Le forze aviotrasportate sono state pesantemente coinvolte in diverse operazioni fallimentari dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento, ricordando il tentativo, fallito, di avanzare su Kiev attraverso l'aeroporto di Hostomel a marzo, lo stallo, da aprile, dell'offensiva a Izyum da aprile e le recenti e costose traversate fallite del fiume Siverskyi Donets. Le forze aviotrasportate sono composte da circa 45.000 uomini, principalmente soldati professionisti a contratto. Sono state impiegate in missioni più adatte alla fanteria corazzata più pesante e ha subito pesanti perdite durante la campagna, che probabilmente riflette una cattiva gestione strategica di questa capacità e l'incapacità della Russia di garantire la superiorità aerea.

Ore 7:01 | Attacchi russi nella regione di Donetsk: pressing sulla città di Lyman

Il ministero della Difesa ucraino ha fatto sapere che le forze russe stanno " conducendo un'intensa offensiva " sulla città chiave di Lyman, nella regione di Donetsk. Lyman è un importante snodo ferroviario. Se i russi dovessero consolidare il il loro controllo in quell'area, allora la vicina città di Sloviansk diventerebbe più vulnerabile agli attacchi dell'artiglieria del Cremlino mentre le truppe ucraine a sud-est della città rischierebbero di essere accerchiate.

Ore 6:32 | Feroci combattimenti intorno a Severodonetsk

I bombardamenti russi sulla città industriale di Severodonetsk - la chiave per controllare Lugansk - sono aumentati in maniera esponenziale, mentre le truppe russe si stanno trasferendo in quest'area per conquistare la regione " ad ogni costo ". Lo ha affermato la Cnn citando un alto funzionario ucraino. " La prossima settimana sarà importante. Se i russi non riusciranno a conquistare Severodonetsk entro sabato o domenica, allora esauriranno le energie e la situazione potrebbe stabilizzarsi ", ha invece dichiarato Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione militare di Lugansk.

#Kharkiv Update:#Russian forces intensified artillery attacks against #Ukrainian positions and focused on maintaining and regaining control of territory north of Kharkiv City on May 25. Russian forces did not make any confirmed advances on this axis.https://t.co/Vv0QWM2mv0 pic.twitter.com/dzCW0z6tbW — ISW (@TheStudyofWar) May 26, 2022

Ore 5:46 | Zelensky attacca Kissinger: "Suo calendario fermo al 1938"