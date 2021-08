Esplosione a Kabul, Usa: "Abbiamo colpito un kamikaze"

Non sembra esserci più pace per l’Afghanistan. Una nuova, forte esplosione è stata udita a Kabul, dove sono in corso le ultime evacuazioni ad opera delle forze degli Stati Uniti. L'agenzia di stampa russa Ria Novosti, in un primo momento, aveva parlato di un attacco missilistico. In seguito è emerso che la deflagrazione è da collegare a un’operazione dei militari Usa. Fonti americane hanno spiegato all’agenzia Reuters che gli Stati Uniti avrebbero colpito un obiettivo situato nella capitale afghana.

Raid Usa contro kamikaze

Secondo quanto riferito dall’emittente Al Arabiya, una " grande esplosione " avrebbe prodotto un'alta colonna di fumo. Tolonews ha aggiunto ulteriori particolari: un razzo ha colpito un edificio residenziale vicino lo scalo. Tutto lasciava presagire che si trattasse di un attacco realizzato dai Talebani ma così non è stato.

Un portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha spiegato in un messaggio inviato ai giornalisti che un raid aereo degli Stati Uniti ha preso di mira oggi un attentatore suicida, a bordo di un veicolo, che voleva colpire l'aeroporto internazionale di Kabul durante le operazioni di evacuazione degli americani in corso. La conferma è arrivata anche dal New York Times, che ha citato fonti statunitensi.

Cosa succede a Kabul

Al momento, i media non sono riusciti a raggiungere funzionari dell'esercito Usa per avere un loro commento. Non è chiaro se il raid Usa sia legato alla forte esplosione avvenuta poco fa a Kabul e che, secondo fonti afgane, avrebbe provocato la morte di un bambino.

In precedenza, l'ambasciata degli Stati Uniti aveva parlato di un " rischio credibile " di nuovo attacco presso lo calo aereo della capitale. L'allerta era alta dopo la risposta degli Stati Uniti al precedente duplice attacco fuori l'aeroporto di Kabul, costato la vita ad almeno 169 afgani e 13 militari statunitensi.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Morti e feriti

Le notizie sono ancora convulse ma iniziano ad emergere i primi dettagli dell’accaduto. L’agenzia di stampa afghana Asvaka ha spiegato che almeno due persone sono rimaste uccise e tre ferite. Tra le vittime ci sono anche bambini e donne. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, una delle vittime sarebbe un minorenne.