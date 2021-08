Attacco kamikaze all'aeroporto di Kabul: "Ci sono vittime"

Un'esplosione è stata registrata all'aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. La notizia, rilanciata dalla Cnn, è stata confermata dagli Stati Uniti. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha confermato su Twitter " un'esplosione all'esterno dell'aeroporto di Kabul ". " Il bilancio delle vittime non è chiaro al momento ", ha aggiunto, " forniremo ulteriori dettagli quando potremo "

Vittime e feriti

Le notizie sono ancora frammentate, ma molteplici fonti riferiscono che l'esplosione, avvenuta all'esterno dell'aeroporto, è dovuta a un "attacco suicida". Zahid Gishkori, corrispondente del Washington Post ha scritto su Twitter che si segnalano " numerose vittime ".

In ogni caso, già da diverse ore erano filtrate indiscrezioni in merito a possibili attentati terroristici. Dopo l’allerta lanciata dall’intelligence Usa, anche le nazioni europee avevano alzato la guardia in merito a possibili attacchi da parte dell’Isis. Attacchi che si sono verificati a pochi giorni dalla deadline del 31 agosto fissata da Joe Biden per il definitivo ritiro delle truppe americane.

L'esplosione ha provocato feriti fra gli afghani ma, almeno per il momento, non ci sono ancora informazioni al momento su eventuali vittime americane. Nessun italiano coinvolto nell’attacco. Secondo Sky News.Uk, l'esplosione è avvenuta vicino al Baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul.

I dettagli dell’esplosione

Secondo Al Arabiya, l'esplosione è avvenuta nei presso dell'ingresso Nord dell'aeroporto, che conduce all'area dove vengono gestite le evacuazioni verso il Regno Unito. Secondo notizie non confermate, è ancora in corso una sparatoria.

Fonti da Kabul spiegano che, dopo l’esplosione, c’è stata una sparatoria che ha coinvolto militari Nato. Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia avevano avvertito poche ore prima i loro cittadini di allontanarsi dall'aeroporto a causa del pericolo di un imminente attentato dell'Isis.