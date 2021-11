Le coltellate ai passanti in nome di Allah: ancora terrore a Oslo

Dopo l’episodio di ieri a Cannes, in Francia, dove Lakhdar Benrabah, un algerino di 37 anni con regolare permesso di soggiorno italiano ha aggredito alcuni poliziotti nel nome del profeta Maometto, questa mattina un nuovo atto di violenza si è consumato a Oslo, in Norvegia. Un uomo si è scagliato contro i passanti e la polizia armato di coltello urlando “Allahu Akbar” durante il suo raid. Alcuni organi di informazione norvegesi hanno pubblicato un video in cui è ripreso il presunto aggressore nudo dalla cintola in su. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui anche un agente. L’intervento delle forze dell’ordine è stato risolutivo e ha evitato una strage.

La polizia ha riferito che un'auto di pattuglia nel quartiere di Bislett, a nord di Oslo, è entrata in un edificio per fermare l'aggressore. “Diversi colpi sono stati sparati contro l'uomo” , ha aggiunto il portavoce della polizia Torgeir Brenden, spiegando che l'autore dell'attacco è stato portato d'urgenza in un vicino ospedale dove è morto. In un primo momento era stato escluso il movente terroristico, ma gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste e dopo la testimonianza di alcuni cittadini, i quali hanno sentito l’aggressore inneggiare ad Allah, ritorna forte il sospetto che si tratti di un atto estremista. Già il mese scorso, un uomo armato di arco, frecce e coltello aveva ucciso cinque persone in una piccola cittadina a sud-ovest di Oslo, a Kongsberg. Una notte di follia quella del 13 ottobre scorso, quando l'uomo iniziò a colpire i suoi obiettivi partendo da un supermercato.

L'arciere killer, come è diventato noto ai media, fu arrestato quella stessa notte dopo aver ucciso quattro donne e un uomo al termine di uno scontro con la polizia. Il servizio di intelligence norvegese (Pst) descrisse l'attacco come "atto di terrorismo". Sui social, l'uomo aveva annunciato e spiegato la sua conversione all'Islam. Più volte in contatto con il servizio sanitario, era noto alle forze dell'ordine per precedenti per droga e intimidazioni alla famiglia. Nel 2020 aveva minacciato di uccidere il padre e per questo era stato sottoposto ad un ordine di restrizione di sei mesi.