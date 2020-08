Alexei Navalny, l'ospedale afferma: "Trovate tracce di veleno"

L’ospedale della Charitè in cui è ricoverato Alexei Navalny ha dichiarato che i test hanno rilevato tracce di veleno. Pur non essendo i pericolo di vita, l’oppositore di Vladimir Putin sarebbe ancora sotto coma farmacologico e i medici della clinica hanno affermato che il paziente potrebbe riportare “danni a lungo termine al sistema nervoso”.

Dal Charite Hospital di Berlino fanno sapere che nel corpo di Navalny è stata rilevata la presenza inibitori delle colinesterasi, ma non si sa ancora con precisione di che sostanza si tratta. I medici hanno dichiarato che il blogger russo si trova in “ un’unità di terapia intensiva e si trova in coma indotto. Le sue condizioni restano gravi ma non è in pericolo di vita ”. Alexei Navalny si è sentito male durante un volo da Tomsk a Mosca, costringendo il pilota ad effettuare un atterraggio d'emergenza. Da subito la portavoce Kira Yarmysh ha dichiarato che il blogger si sarebbe sentito male durante il volo, e che molto probabilmente il veleno si trovava nel tè da lui bevuto. "Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mischiato nel te'. E' l'unica cosa che ha bevuto da questa mattina. I medici dicono che con i liquidi caldi le sostanze tossiche vengono assorbite più velocemente". Ricoverato in Siberia, i medici dell'ospedale di Omsk che lo hanno curato per primi, rivendicano di avergli salvato la vita.

Secondo Anastasija Vasilieva, medico personale di Navalny, c'è stato un tentativo da parte delle autorità russe di ritardare il trasferimento in Germania, sfociato in un braccio di ferro internazionale. Ma stando a quanto affermato dall'ospedale di Omsk il blogger sarebbe stato in gravi condizioni e quindi un suo trasferimento avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua vita. Giovedì scorso il Cremilino ha annunciato che se i test avessero evidenziato tracce di veleno nel corpo di Navalny, sarebbe stata aperta un'indagine per far luce sull'accaduto.