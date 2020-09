"Qui All Lives Matter". La lezione della coppia che ora stupisce gli Usa

Lui, afroamericano, indossa una t-shirt bianca con la scritta White Lives Batter: lei, bianca, indossa una maglietta nera recante Black Lives Matter. Ma è il loro figlio, posto al centro della fotografia, a dare il vero esempio: All Lives Matter. Perché tutte le vite di ogni etnica e razza hanno la stessa dignità e meritano il medesimo rispetto. La contrapposizione razziale alimentata dagli opposti estremismi - i manifestanti di Black Lives Matter da una parte e, dall'altra, i suprematisti bianchi - serve solamente ad accrescere le gravi tensioni sociali che stanno infiammando l'America. Darrell e Amanda Sistrunk provengono da Opelika, Alabama e hanno un figlio adottato un anno fa. La loro fotografia è stata condivisa sui social da milioni di persone in tutto il mondo. Darrell spiega che le magliette sono state una sua idea per mostrare come lui e la sua famiglia lavorino per unire e non dividere.

“ È stata una mia idea realizzare le magliette e mostrare unità all'interno della mia famiglia, perché come diceva mia nonna Anna Ruth, inizia prima con la tua famiglia e poi cura l'esterno. Non era per criticare il movimento Black Lives Matter. Era per iniziare una un dialogo ”, ha detto Darrell. La foto è stata condivisa su Facebook due giorni fa dalla giornalista Elizabeth White: " I miei dolci amici, Darrell e Amanda Sistrunk, hanno appena condiviso questa foto evocativa. Buon compleanno, Darrell. La mia famiglia ama la tua. Questa fantastica coppia ha adottato il loro bambino nel 2019 ". La coppia ha parlato con News 3 del loro messaggio di amore e unità per tutti: Darrell e Amanda Sistrunk sono sposati da tre anni. Poi è arrivato il loro figlio adottivo. " Questa è la mia ancora di salvezza, il mio spirito. È entrata nella mia vita e da allora è stato meraviglioso ”, ha dichiarato Darrell. Amanda la pensa allo stesso modo. " È una vera benedizione per me e la mia famiglia. Sono così felice che Dio l'abbia introdotto nella nostra vita" , ha detto Amanda. " L'abbiamo accolto, ed è nostro. È nostro e lo amiamo moltissimo" , ha sottolineato Amanda.