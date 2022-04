Allarme Nabiullina: "A causa delle sanzioni scorte limitate". Putin smentisce: "Blitz fallito"

A distanza di quasi due mesi dall'inizio della guerra, la Russia inizia a sentire il peso delle sanzioni imposte dall'Europa. Il Cremlino nega ma la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, intervenuta alla Duma, non ha usato mezzi termini per fotografare la situazione economica del Paese a seguito dell'isolamento economico dall'Occidente.

Elvira Nabiullina ha spiegato che le sanzioni " hanno colpito in un primo momento il mercato finanziario ma ora avranno un impatto più forte sull'economia " russa. Dal suo punto di vista, figlio di una profonda conoscenza delle dinamiche economiche interne del Paese, " il periodo in cui l'economia può vivere sulle scorte è limitato ". Nelle prossime settimane, proprio in relazione agli effetti delle sanzioni, la governatrice ha spiegato che la banca centrale non " proverà ad abbassare l'inflazione a ogni costo perché questo limiterebbe l'adattamento dell'economia " alla nuova situazione.

È una visione sul lungo termine quella di Elvira Nabiullina, che prevede una durata indeterminata delle sanzioni alla quale la Russia dovrà necessariamente adeguarsi per sopravvivere, ovviamente in una conformazione economica rispetto a quella conosciuta finora e negli ultimi decenni. Le aziende russe dovranno adattarsi perché, ha aggiunto, " i problemi principali riguarderanno le restrizioni sulle importazioni e alla logistica del commercio estero ". Inoltre " i produttori russi dovranno cercare nuovi partner, una nuova logistica o passare alla produzione di prodotti delle generazioni precedenti ", ma " per tutto questo ci vorrà tempo ". Nel suo discorso alla Duma, Elvira Nabiullina ha fatto sapere che la Banca centrale russa sta pianificando un'azione legale contro le sanzioni imposte dalla comunità occidentale in seguito alla guerra in Ucraina.