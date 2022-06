"Farò ricorso...": Amber Heard ancora contro Depp

Com'era preventivabile, Amber Heard ha annunciato che ricorrerà in appello contro la decisione della corte del tribunale di Fairfax, in Virginia, che l'ha dichiarata colpevole di diffamazione nei confronti del suo ex marito Johnny Depp. L'ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell'attrice di 'Aquaman'. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli del ricorso, che probabilmente verrà depositato nei prossimi giorni.

Il punto del processo non era stabilire se l'attrice avesse o meno subito violenze e abusi da parte dell'ex marito ma era un articolo scritto da Amber Heard nel 2018 per il Washington Post, in cui si definiva " un personaggio pubblico vittima di abusi domestici ". Pur senza mai fare il nome di Johnny Depp, ogni riferimento nel pezzo riconduceva al popolare attore protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi, che infatti ha deciso di muovere causa all'ex moglie per " diffamazione implicita ", chiedendo un risarcimento di 50milioni di dollari, frutto dell'analisi di un esperto finanziario che ha stimato che Depp avesse subito una perdita di guadagno di circa 40 milioni di dollari a causa delle accuse di Heard.

Nell'articolo, contestato dalla difesa di Johnny Depp, Heard faceva riferimenti alle accuse di abusi che lei aveva presentato nel 2016, dopo la fine del loro matrimonio. La risposta di Amber Heard non si è fatta attendere ed è partita una conseguente causa di diffamazione contro Depp e la richiesta di risarcimento di 100 milioni di dollari per un articolo pubblicato sul Mail Online nel 2020, in cui l'avvocato dell'attore definiva una " bufala " l'accusa mossa dalla donna.

Alla fine del processo durato 6 settimane, iniziato l'11 aprile e conclusosi il 1 giugno, la corte del tribunale di Fairfax ha condannato Amber Heard a un risarcimento di 10milioni di dollari per la diffamazione e a 5 milioni di danni "punitivi". Questi ultimi, però, sono stati rimodulati dal giudice Penney Azcarate, che ha applicato il tetto massimo previsto per i danni "punitivi" nello Stato della Virginia, pari a 350.000 dollari. Al contempo, però, lo stesso Johnny Depp è stato condannato a risarcire con 2milioni di dollari la sua ex moglie, proprio per le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato in quell'intervista.

Impossibile stabilire ora i tempi del ricorso e del nuovo verdetto, che vedrà i due coniugi probabilmente di nuovo uno contro l'altro nelle aule del tribunale, dove nelle scorse settimane hanno reso noti dettagli poco edificanti della loro relazione.